vor 25 Min.

Ab jetzt im pastoralen Dienst

Maria Zengerle aus Mörslingen

Diözesanadministrator Prälat Dr. Bertram Meier wird am Samstag, 21. September, zwei Gemeindereferentinnen und eine Pfarrhelferin für den pastoralen Dienst im Bistum Augsburg beauftragen. Die Aussendungsfeier beginnt um 9.30 Uhr im Hohen Dom zu Augsburg. Alle Gläubigen sind zum Mitfeiern der Messe eingeladen. Eine Gemeindereferentin stammt dabei aus dem Landkreis Dillingen. Marie Zengerle ist 25 Jahre alt und in Mörslingen aufgewachsen. Dort engagierte sie sich bei den Ministranten, in einer Jugendgruppe und bei Kursen der Mädchengemeinschaft „Der Neue Weg“ im Bistum Augsburg. Später übernahm sie nicht nur in ihrer Heimatpfarrei, sondern auch auf Dekanatsebene und bei Kursen des „Neuen Wegs“ leitende Aufgaben in der Kinder- und Jugendarbeit. In dieser Zeit konnte sie die Erfahrung machen, als Gemeinschaft etwas zu bewegen und miteinander die Begeisterung für den Glauben zu teilen und weiterzugeben, heißt es in der Pressemitteilung.

Da ihr dies in ihrer Ausbildung als Kauffrau im Groß- und Außenhandel fehlte, entschloss sie sich, Pastoral- und Religionspädagogik in Freiburg im Breisgau zu studieren. Im Anschluss an das Studium führte sie das berufspraktische Jahr in die Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn, die zweijährige „Assistenzzeit“ verbrachte sie in der Pfarreiengemeinschaft Wertingen. Schwerpunkte ihrer Arbeit waren die Kinder-, Jugend- und Sakramentenpastoral sowie der Religionsunterricht. Ab September wird Marie Zengerle als Gemeindereferentin in der Pfarreiengemeinschaft Pfaffenhofen an der Roth tätig sein. (pm)Foto: Annette Zoepf

Themen Folgen