vor 33 Min.

Abbruchholz brennt ab

Die Lauinger Feuerwehr musste an Gründonnerstag ausrücken.

Die Lauinger Feuerwehr musste am Donnerstag um 13.30 Uhr ausrücken. In der Schabringer Straße hatte ein 69-Jähriger in einer Blechtonne ein Feuer entfacht. Dieses ließ er für etwa eine Stunde unbeaufsichtigt brennen.

Das Feuer griff auf in der Nähe liegendes Abbruchholz über, das dadurch komplett abbrannte. Ebenfalls wurde durch die Flammen ein Stromaggregat beschädigt. Die Schadenssumme beläuft sich nach Mitteilung der Polizei auf ungefähr 100 Euro. (pol)

