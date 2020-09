21.09.2020

Abgelenkt durchs Handy

Polizei verschärft Kontrollen

Die Schwerpunktwoche Verkehrssicherheit in Nordschwaben startet, wie die Polizei mitteilt, am heutigen Montag. Im Mittelpunkt stehen dabei die Hauptunfallursachen. Durch das digitale Zeitalter ist dabei laut Pressemitteilung Ablenkung eines der zentralen Themen. Jeder sei gewohnt, das Smartphone stets in seiner unmittelbaren Nähe zu haben, natürlich auch im Fahrzeug. Der Reiz, das Handy während der Fahrt zu benutzen, ist laut Warnung der Polizei offenbar oft größer als die Angst vor einem Unfall. Denn nach einer Studie soll jeder zehnte Unfall mit Getöteten im Zusammenhang mit Ablenkung im Straßenverkehr stehen.

Trotz des drohenden Bußgeldes von 100 Euro (und einem Punkt) wurden im vergangenen Jahr in der Region mehr als 6500 Verstöße in Verbindung mit Ablenkung durch die nordschwäbische Polizei festgestellt. Dazu gehört neben dem Smartphone auch die Bedienung von Navigationsgeräten und Co. während der Fahrt. Im Zuge der Schwerpunktwoche werden laut Polizei in ganz Nordschwaben Kontrollmaßnahmen stattfinden. (pol)

