vor 19 Min.

Abgeordneter Häusler schreibt Brandbrief

Appell wegen des Insektenschutzgesetzes

Die gute und bewährte landwirtschaftliche Praxis zum Erhalt der biologischen Vielfalt ist dem Landtagsabgeordneten Johann Häusler (FW) ein zentrales Anliegen. Die vorgesehenen Einschränkungen des geplanten Insektenschutzgesetzes des Bundes stehen dem, wie er in einer Pressemitteilung sagt, diametral gegenüber. Eine fehlende Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen würde zu einer Vernachlässigung sowie Verstrauchung führen, was nicht das Ziel sein könne und deshalb unbedingt vermieden werden sollte. „Bisher bewirtschaften und pflegen unsere Bauern mit großem Verantwortungsbewusstsein unsere bayerische Kulturlandschaft.“

Er habe nun einen Brandbrief initiiert und diesen mit seinem Fraktionskollegen Leopold Herz (Vorsitzender des Agrarausschusses im Bayerischen Landtag) an die bayerische Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) gesandt. Darin ist für uns von Bedeutung, dass aufgrund des pauschalen Verbots von Pflanzenschutzmitteln in FFH-Gebieten und Biotopen eine wirtschaftliche Nutzung auf vielen Flächen nicht mehr möglich sein wird, was zum vermehrten Rückgang der Bewirtschaftung dieser Flächen gehen und den Strukturwechsel in der Landwirtschaft beschleunigen wird. Durch das Volksbegehren „Rettet die Bienen“ sei ohnehin schon eine gewaltige Unsicherheit in der bayerischen Landwirtschaft gewachsen. „Weitere Regelungen, welche die gerade gültigen Regelungen weiter verschärfen, werden den Unmut nur weiter stärken und auf noch mehr Unverständnis stoßen“, sagt Häußler. Ein gleich gesinntes Schreiben habe er zudem an Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) gesandt in der Hoffnung, dass auf Bundesebene doch noch ein Umdenken erfolgt. Darüber hinaus habe seine Fraktion einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag verfasst. (pm)