vor 27 Min.

Abiball, Reise, Party – für Schüler im Kreis Dillingen fiel vieles ins Wasser

Plus Wie die Schüler im Landkreis Dillingen damit umgehen, dass sie auf Highlights verzichten mussten. Und was nachgeholt werden kann.

Von Mathias Rogler

Wer an die eigene Schulzeit denkt, erinnert sich nicht nur an die Lehrer und den Schulstress. Nein, Klassenfahrten, Urlaube, besondere Partys und Aktionen prägen sich ins Gedächtnis ein. In diesem Jahr jedoch bleiben diese Erlebnisse vielen Schülern versagt.

Viele Abiturienten wollten nach Kroatien

Vor einigen Wochen standen Reisewarnungen der Bundesregierung im Raum, weswegen viele Fahrten und Urlaube vorsorglich storniert wurden. Beispielsweise hätten viele Abiturienten im Juli über das Programm „X-Bash“ als Abiturreise eine Woche in Kroatien unternommen. „Viele aus unserem Jahrgang hatten geplant, auf einer Halbinsel mit anderen Absolventen aus ganz Deutschland das Abitur zu feiern“, berichtet Antonia Hancer, Jahrgangsstufensprecherin der diesjährigen 12. Klasse am Johann-Michael-Sailer-Gymnasium in Dillingen. „Aufgrund der Umstände wurde die Fahrt vom Veranstalter vorerst gestrichen.“ Laut Hancer habe der Veranstalter einen Ersatztermin im September angeboten, bei den Schülern überwiegt jedoch die Unsicherheit. „Fast alle haben trotz des Angebots die Reise komplett storniert.“

Auch die künftigen Abiturienten müssen auf Klassenfahrten verzichten. Die Schüler des Albertus-Gymnasiums in Lauingen wären in diesem Jahr zum Segeln an den See IJsselmeer in den Niederlanden gefahren. Jona Regending ist Jahrgangsstufensprecher der 11. Klasse und bedauert die Situation. „Wir alle hatten uns schon sehr auf dieses kleine Abenteuer gefreut, Anfang Juli für eine Woche mit den Schiffen die Gegend unsicher zu machen.“ Vor dem Lockdown war man schon mitten in den Vorbereitungen, wie Regending sagt. „Eine kleine Schülergruppe war schon mit der Gestaltung von Shirts beschäftigt, die uns später an diese Zeit erinnern sollten.“ Er hält es für äußerst unwahrscheinlich, dass die Fahrt nachgeholt wird. „Dafür ist der Kalender zu sehr mit Klausuren, Prüfungen und anderen Terminen voll.“ Regending kann sich eher kleinere Gruppen vorstellen, die nach dem Abitur privat eine Fahrt organisieren.

Die diesjährigen Abschlussklassen der Donau-Realschule Lauingen hatten dabei noch Glück, im vergangenen Jahr konnten sie noch verreisen. Anders sieht es im kommenden Schuljahr aus. Jule Kant wird ab September die zehnte Klasse besuchen und berichtet: „Wir sind in der Jahrgangsstufe vier Klassen. Zu Beginn unseres letzten Schuljahres wären zwei davon in die Toskana gereist, die anderen beiden wären für einige Tage nach Hamburg gefahren.“

Die Toskana-Fahrt wurde storniert

Aufgrund der Reisewarnungen wurde die Toskana-Fahrt storniert. „Soweit ich weiß, gibt es dafür auch keinen Ersatz“, sagt Michael Wittmann, der in eine der Parallelklassen geht. Seine Klasse und die Klasse von Kant werden nun im Frühjahr, kurz nach den Osterferien, nach Hamburg fahren. Wittmann stört das nicht. „Nach Ostern haben wir wahrscheinlich noch besseres Wetter. Auch zeitlich geht das gut, die Vorbereitungsphase für die Abschlussprüfungen wird nun vorverlegt.“ Auch Kant zeigt sich erleichtert. „Immer noch besser, als wenn man die Fahrt ganz abgesagt hätte. Schließlich ist das die letzte gemeinsame Klassenfahrt.“

Wie in den vergangenen Jahren auch hätten sämtliche Abiturjahrgänge in der Zeit vor und nach den Prüfungen zahlreiche Aktionen in Eigenregie geplant, die aufgrund des Lockdowns und der späteren Vorgaben nicht realisiert werden konnten. Der Abigag, der Autokorso nach der Notenbekanntgabe, das anschließende Feiern und Austauschen mit den anderen Abiturienten am Festplatz – alle diese Dinge fielen ins Wasser. Unter normalen Umständen hätten die Sailer-Abiturienten zudem einen großen Abiball organisiert. Die Enttäuschung über den Wegfall ist verständlich. „Wir hätten ausgelassen im Schlössle in Finningen gefeiert, mit Band und allem, was dazugehört. Einige von uns hatten sich schon Anzüge und Ballkleider gekauft.“ Einem Nachholtermin sieht Hancer eher kritisch entgegen, da ab September die meisten ihrer Mitschüler zu studieren beginnen oder ins Berufsleben einsteigen würden. „Dann brauchen wir auch keinen Abiball mehr. Das ist der allerletzte Akt und für die Schüler der Abschluss. Ein nachgeholter Ball wirkt für viele einfach erzwungen, das ist einfach nicht dasselbe wie gleich nach der Zeugnisübergabe.“

Ein Nachholtermin für den Abiball steht noch nicht fest

Ebenso mussten die Lauinger Abiturienten auf ihren ersehnten Abiball in der Lauinger Stadthalle verzichten. Ein Nachholtermin steht aufgrund der unsicheren Lage noch nicht fest, der Ball soll aber auf jeden Fall stattfinden. „Wir haben uns das verdient. Es war schon unsicher, ob wir überhaupt Abitur schreiben könnten. Aber es fand statt, wir haben es geschafft, also können wir auch einen Abiball veranstalten – egal, ob jetzt oder später“, meint Leon Thiel, Jahrgangsstufensprecher der 12. Klasse am Albertus-Gymnasium.

Er betont dabei, dass nicht alle Aktionen ins Wasser gefallen seien. „Im Januar konnten wir ja noch unsere Abiparty ‘Hallenbeben’ in der TVL-Halle feiern.“ Thiel bedauert die Situation ebenfalls. „Natürlich haben wir alle uns auf das alles gefreut. Aber ändern können wir daran eben auch nichts mehr. Wenigstens konnten unsere Eltern beim Abigottesdienst und der Zeugnisübergabe dabei sein.“

Lesen Sie auch:

Ein Traktor aus Lauingen erregt mitten in New York Aufsehen

Der Anbau der Traube droht einzustürzen

Der Anbau der Traube droht einzustürzen

Rennradler bleibt mit Hals in Weidezaunband hängen