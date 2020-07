vor 34 Min.

Abitur: Zwei Mal die Traumnote 1,0 am Bona-Gymnasium

Am Dillinger St.-Bonaventura-Gymnasium haben über die Hälfte der Schüler eine Eins vor dem Komma.

„Alabin“ – in jeder Flasche steckt ein Genie. So lautete das Motto des St.-Bonaventura-Abiturjahrgangs 2020. Die diesjährigen Abiturergebnisse sind beeindruckend: Auch ohne die Hilfe einer Wunderlampe darf sich über die Hälfte der Abiturienten über eine Eins vor dem Komma freuen. Zwei Bona-Absolventinnen müssen besonders hervorgehoben werden: Franziska Appl (1,0) und Felicitas Strobl (1,0) steht mit ihrem Traumdurchschnitt nun die Welt offen.

Corona hat es nicht leicht gemacht

Angesichts der schwierigen Corona-Situation ist es umso erfreulicher, dass diese herausragenden Ergebnisse und die Leistungen der Schüler im Rahmen einer stimmungsvollen Abiturfeier persönlich gewürdigt werden konnten.

Die Verabschiedung begann mit einem kurzen Dankgebet, in dem Dillingens Stadtpfarrer Wolfgang Schneck den Abiturienten mit auf den Weg gab, wie wichtig es sei, sein Leben für die Gemeinschaft einzusetzen, wie es auch bis zum Ziel „ Abitur“ von der ganzen Schulfamilie nötig war.

Gleichzeitig ist das Abitur aber auch das Fundament der Startbahn in einen neuen Lebensabschnitt, wie es sowohl der Elternbeiratsvorsitzende Jürgen Köhnlein in seinem Grußwort als auch Eva Link und Annalena Jaumann in ihrer humorvollen und herzlichen Abiturrede betonten.

Zitat von Pearl Buck

Schulleiter Franz Haider knüpfte bei der Bekanntgabe der hervorragenden Abiturresultate an ein Zitat von Pearl Buck an: „Die Jugend soll ihre eigenen Wege gehen, aber ein paar Wegweiser schaden nicht.“ Solche habe die Schule den Absolventen in den vergangenen acht Schuljahren mit auf den Weg geben können.

Oberstufenkoordinatorin Erika Martin fand für den „Wegweiser“ eine andere Metapher: die eines gleichzeitig eng- wie weitmaschigen Fischernetzes, das verschiedenartigen Fischen, also den individuellen Persönlichkeiten der AbiturientInnen, sowohl Sicherheit gewährt, als auch genügend Freiheit zur persönlichen Entfaltung ermöglicht habe. Der erfolgreiche Schulabschluss habe die kleinen Fische nun in „Goldfische“ verwandelt, die sich um eine Fontäne der Freude scharen dürften.

Oberbürgermeister Frank Kunz riet den Abiturienten im Rahmen seiner Glückwunschrede, ihren großen Tag gebührend zu feiern, dabei aber angesichts der momentanen Lage vorsichtig und verantwortungsbewusst zu sein, und zitierte dazu Die Zeit: „Rücksicht ist das neue Rock ’n’ Roll.“ Der stellvertretende Landrat Alfred Schneid sah es als Chance, dass in einer Zeit, in der große Abiturbälle unmöglich seien, eine Rückbesinnung auf das Wesentliche erfolge und dieses Jahr die Leistungen der Absolventen besonders im Vordergrund stünden.

Wie Genies aus der Flasche

Neben Gebet und Ansprachen sorgte auch die liebevolle Ausgestaltung der Feier in Form eines bebilderten Rückblicks auf die Schullaufbahn, musikalischer Einlagen und der persönlichen Saalgestaltung durch den Abiturjahrgang für eine besondere Atmosphäre während der Verabschiedungsfeier.

Aus den Kindern, die vor acht Jahren als Fünftklässler an das St.-Bonaventura-Gymnasium kamen, sind inzwischen junge Erwachsene geworden, die passgenau zum Abitur wie ein Genie aus der Flasche geschlüpft und jetzt bereit sind, mit ihrem fliegenden Teppich abzuheben, ihre Flugrichtung selbst zu bestimmen und damit eine neue weite Welt zu erkunden.

Die gesamte Schulfamilie schließt sich den Abiturrednerinnen an: „Wir wünschen euch allen von Herzen, dass sich eure persönlichen Hoffnungen erfüllen werden und ihr mit dem, was ihr tut, glücklich seid!“ (pm)

