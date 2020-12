vor 19 Min.

Abschied und Neuanfang im Aschberg: Ein spannendes Jahr

Es war eine Ära die für Bürgermeister Erhard Friegel in diesem Jahr zu Ende ging. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter. Und auch in Glött hat sich einiges getan.

Corona hat dieses Jahr Termine und Gewohntes durcheinandergewirbelt. Auch in den Gemeinderäten ist alles anders. Das liegt jedoch vor allem an der Kommunalwahl, die den Wechsel in den Gemeinden besiegelte. Neben Bürgermeister Erhard Friegel sagten in Holzheim mit dem Ende der vergangenen Wahlperiode mehr als die Hälfte der Gemeinderatsmitglieder Ade. Im Vorfeld dankte der designierte Bürgermeister Simon Peter seinem Vorgänger und zählte dessen erreichte Ziele in 36 Jahren Gemeindearbeit auf – davon 30 Jahre als Oberhaupt der Holzheimer.

Holzheims Bürgermeister Erhard Friegel verabschiedete sich in den Ruhestand

Zu Friegels Verdiensten zählt unter anderem der Ausbau des Radwegenetzes und des Glasfasernetzes. „Das alles hast du aufgebaut und dafür sind wir dir sehr dankbar“, sagte sein Nachfolger in dessen letzter Sitzung im Frühjahr. Friegel wiederum zeigte sich über die Wahl Simon Peters zufrieden, schließlich habe er als Zweiter Bürgermeister im vergangenen Jahr als Krankheitsvertretung sein Geschick bewiesen.

Peter erhielt bei der Kommunalwahl 93,1 Prozent der Stimmen. Auch Gemeinderat Werner Demharter engagierte sich seit drei Jahrzehnten im Gremium. Ebenso lange war Anton Hahn, mit einer kleinen Unterbrechung, im Gemeinderat tätig gewesen. Zum großen Bedauern aller Mitglieder konnte wegen der Ausgangsbeschränkungen keine Feier stattfinden.

Großer Wechsel im Gemeinderat in Glött

Auch in Glött bahnte sich mit den Wahlen ein Generationswechsel an. Acht der zwölf Plätze im Gemeinderat wurden neu besetzt. Ein bekanntes Gesicht blieb dem Glötter Rathaus mit einem souveränen Wahlergebnis von 83,5 Prozent erhalten: Friedrich Käßmeyer arbeitet weiter als Bürgermeister der Gemeinde. „Es freut mich, dass ich nach 30 Jahren im Amt immer noch so viele Stimmen bekomme. Deshalb kann es ja nicht ganz schlecht sein, was ich mache“, sagte er nach Bekanntgabe des Ergebnisses.

Käßmeyer betonte in der konstituierenden Sitzung, dass er noch nie einen so großen Wechsel in seinem Gemeinderat miterlebt habe. Das neue Gremium bezeichnete Glötts Bürgermeister als „junge Mannschaft“. Viel Erfahrung gehe, dafür sei der Rat verjüngt. Hinzu kommt ein, wenn auch nur gering, gestiegener Frauenanteil dank der neuen Mitglieder Monika Eisenhofer, Alexandra Bronnhuber und Stefanie Wagner. (pov)

Lesen Sie dazu auch unsere Berichte:

Themen folgen