vor 33 Min.

Abschlüsse von 2016 und 2017

Stadtrat bespricht Jahresrechnungen

In der Stadtratssitzung am Dienstag wurden die Jahresrechnungen für 2016 festgestellt, sowohl für die Stadt Lauingen als auch für die St.-Johannes-Stiftung und die Hospitalstiftung. Der Stadtrat erteilte einstimmig seine Zustimmung für die Entlastung.

Auch die Jahresrechnungen für 2017 wurden vorgelegt. Bulling erklärte, 2017 und 2018 seien, was den Haushalt der Stadt angeht, „zwei Welten“. 2017 war unter anderem wegen hoher Gewerbesteuereinnahmen viel mehr Geld für Investitionen vorhanden. Dass es 2018 schlechter aussehen würde, war bekannt, deshalb habe die Stadt Rücklagen gebildet und vorausschauend geplant. Die Schulden konnten 2017 um 74000 Euro reduziert werden. Gerhard Frieß (FW) fragte, wie der hohe Haushaltsrest von mehr als zwei Millionen Euro zustandekäme. Kämmerer Karlheinz Bunk erklärte, dass sich einige Projekte verzögert hatten und erst 2018 umgesetzt wurden und werden. Allein für das neue Feuerwehrfahrzeug wurden erst dieses Jahr 383000 Euro überwiesen, als das Fahrzeug im April geliefert wurde. Hinzu kämen hohe Summen etwa für den Glockenturm der Stadtpfarrkirche und den Löwenkreisel, der Ende Juni eröffnet wurde. Alle Projekte seien inzwischen umgesetzt, in Arbeit oder in der fortgeschrittenen Planung. Beim Glockenturm etwa habe die Förderungszusage lange gefehlt. Dritter Bürgermeister Albert Kaiser wies darauf hin, dass die Einkommensteuer in der Vergangenheit beträchtlich gestiegen ist. Das hänge damit zusammen, dass Lauingen wächst und mittlerweile sogar die 11000-Einwohner-Grenze überschritten hat. „Das heißt, dass die Stadt sich weiterentwickelt hat“, sagte Kaiser. „Ich denke, wir sind auf einem positiven Weg.“ Dieser gehe auch 2018 weiter, auch wenn die Stadt nun wegen der Finanzlage „kleinere Schritte gehen“ müsse.

Ute Grün, Leiterin der Hospitalstiftung, stellte die Jahresrechnung 2017 für ihre Einrichtung vor. Die Stiftung hat einen Gewinn von 211000 Euro erwirtschaftet, der für den Umbau weiterer Bewohnerzimmern verwendet wird. Man sei dabei gut im Zeitplan – bis 2022 sollen alle Bewohnerzimmer im Haus Katharina saniert werden. Gründe für den guten Abschluss seien unter anderem die erstmalige vollständige Abrechnung der Pflegegrade und ein eigener Kurzzeitpflegesatz. Spitalreferent Vitus Kleinle (CSU) sagte: „Nicht nur die Zahlen sind gut. Die Bewohner fühlen sich dort zu Hause.“ Grün erklärte, dass die Personalgewinnung allerdings problematisch sei: „Der Markt ist leergefegt.“ Deshalb sei es so wichtig, selbst auszubilden. Aktuell habe das Spital eine Schülerin, im September starten drei neue Schüler. Die Nachfrage nach Zimmern sei hoch, wenn eines frei wird, werde die Warteliste abtelefoniert. Nicht zu stillen sei die Nachfrage nach Kurzzeitpflegeplätzen – das gelte aber nicht nur für Lauingen. (jako)

