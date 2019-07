vor 38 Min.

Absolventen fühlen sich wie Stars

Die Regens-Wagner-Schule Dillingen entlässt elf Schüler. Zur Feier gehört ein roter Teppich

Unter dem Motto „Stars & Sternchen“ wurden elf Abschlussschüler der Regens-Wagner-Schule Dillingen aus der Schule entlassen. Nach zwölf Schuljahren haben sie nun ihre Schulpflicht erfüllt und wagen den Schritt in das Arbeitsleben. Für die meisten der Jugendlichen bedeutet dies einen Arbeitsplatz in einer Werkstätte für behinderte Menschen oder einer Förderstätte. Ein Schüler wird die tagesstrukturierende Maßnahme auf dem Regens-Wagner-Hof besuchen, heißt es in einer Pressemitteilung.

In einem glitzernden Saal eröffneten die strahlenden jungen Männer und Frauen den Abend mit ihrem Einzug als Stars und heizten die Stimmung mit einer kleinen einstudierten Tanzeinlage an.

Schulleiter Ulrich Seybold begrüßte die Schüler, deren Eltern und die anwesenden Ehrengäste aus den benachbarten Bereichen von Regens Wagner und der Lebenshilfe aus Hausen. Oberbürgermeister Frank Kunz gab den Abschlussschülern in seiner Ansprache viel Wertschätzung und gute Wünsche für ihren weiteren Lebensweg mit. Er betonte, wie stolz er darauf ist, dass in Dillingen, auch oft die Stadt der Caritas genannt, viele unterschiedliche Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen einen Platz finden. Die Schüler Christian Fried und Peggy Brock bedankten sich in ihrer selbstformulierten Rede stellvertretend für alle Abschlussschüler für die Unterstützung durch Eltern, Betreuer und Mitarbeiter auf ihrem bisherigen Lebensweg. Julia Kaufmann verglich, im Namen der Lehrkräfte, die Jugendlichen in ihrer Einzigartigkeit mit strahlenden Sternen und ermutigte sie zu freudigem Leuchten an ihrem neuen Platz. Bevor mit Sekt angestoßen und das Buffet eröffnet wurde, durfte jeder Schüler einzeln über den roten Teppich laufen und wurde persönlich verabschiedet. Die jeweilige Klassenlehrkraft hielt eine kurze Ansprache, in der die Jugendlichen individuell mit ihren besonderen Eigenschaften gewürdigt wurden.

Gemeinsam mit ihren Gästen tanzten und feierten die Abschlussschüler im Saal der Begegnung noch einen fröhlichen und leuchtenden Abschlussball, bei dem nicht nur die Dekoration, sondern vor allem die Gesichter strahlten. (pm)

