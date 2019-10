vor 49 Min.

Absurde Geschichten mit Bier und Globuli

Kabarettist Helmut A. Binser bei seinem vom Gartenbauverein präsentierten Gastspiel vor vollem Haus in Blindheim.

Von horst von Weitershausen

Kurioses ist selten allein anzutreffen. Und so hatte Kabarettist Helmut A. Binser bei seinem vom Gartenbauverein Blindheim präsentierten Gastspiel auch seinen Hund „Aalfred“ dabei, der jedoch nur für ihn sichtbar am Rande der Bühne Platz genommen hatte.

Da steht er nun, der Mann aus der Oberpfalz, im Scheinwerferlicht, mit schwarzem T-Shirt, Jeans, Hut und Hornbrille auf der Bühne im voll besetzten Saal des Gasthauses Zum Kreuz in Blindheim. Um sich seine Instrumente Gitarre und Harmonika – und hinter sich auf einem Stuhl ein Bier mit einem Fläschchen Globuli, das er gegen seine Schnupftabakdose eingetauscht hat.

Die Pointen und skurrilen Wortspiele purzeln zum Gaudium der Blindheimer Zuhörer nur so aus dem Mund des Oberpfälzers, und seine herrlich absurden Lieder führen das Publikum von einem Lachanfall zum anderen. Dabei sollen sich die Gäste bei seinem neuen Programm „Ohne Freibier wär das nie passiert…“ fühlen wie in ihrem Lieblingswirtshaus: griabig, bestens unterhalten und einfach gut aufgehoben. Das ausverkaufte Haus in Blindheim lässt sich nicht lang bitten und präsentiert sich vollkommen offen für den Binser-Angriff auf die Lachmuskeln.

Das Publikum liebt den „Binser“ für seine lebenslustige, authentische Art. Dabei plaudert er lässig und mit einem Schuss hintersinnigem Humor über sein Lebensumfeld, mit der Aussage zu seinem Sein: „Ich war ein Wunschkind, zumindest am Anfang.“ Doch sein Humor ist auch scharfzüngig, bisweilen bitterbös und manchmal auch philosophisch. Dies jedoch immer gut gelaunt und dermaßen überzeugend, dass auch das Kuriose im Alltag eines jeden einfach einen Platz haben muss. Beispiel: Die schwäbische Schorle, die aus Mineralwasser mit Leitungswasser besteht.

Klar, dass sein Gastspiel nach dem rund zweistündigen Programm noch nicht zum Schluss gekommen war. Das Publikum fordert lautstark Zugaben. Nicht eine oder zwei, nein, erst nach der vierten Zugabe hat der Kabarettist den Hunger des Publikums nach dem „Binser-Humor“ gestillt.

