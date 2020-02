10:01 Uhr

Achtjähriges Mädchen springt plötzlich auf Straße

Ein 32-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und hat die Kleine leicht berührt.

Ein kleines Mädchen ist am Freitag gegen 13.10 Uhr in Dillingen angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 32-Jähriger mit seinem Daimler die Kapuzinerstraße in nördliche Richtung entlang gefahren. Auf Höhe eines Mobilfunkladens sprang das achtjährige Mädchen plötzlich zwischen den geparkten Fahrzeugen hervor und auf die Fahrbahn.

Mädchen wurde leicht verletzt

Der Autofahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und es kam zu einer Berührung zwischen dem Mädchen und dem Pkw, so die Polizei weiter. Das Mädchen wurde leicht verletzt, musste aber nicht stationär behandelt werden. Am Auto entstand kein Sachschaden. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen