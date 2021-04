13:35 Uhr

Achtung, Blitzmarathon! Wo im Landkreis Dillingen am Mittwoch Blitzer stehen

Auch im Landkreis Dillingen stehen am Mittwoch wieder Beamte am Straßenrand und kontrollieren beim Blitzmarathon die Geschwindigkeit der Autos.

In ganz Bayern werden am Mittwoch Raser zur Kasse gebeten. An diesen Stellen im Landkreis Dillingen sollten Sie aufpassen.

Es wird wieder fotografiert auf Bayerns Straßen. Auch die Polizei Dillingen rückt am Mittwoch zwischen 6 Uhr früh und Donnerstag um 6 Uhr wieder aus, um Schnellfahrer zu erwischen. Die Strafen für zu schnelles Fahren werden zur Zeit angepasst, es soll teurer werden. Noch gelten jedoch die alten Bußgelder. Innerhalb der Ortschaft kostet ein Bleifuß mindestens 15 Euro, außerorts 10 Euro. Laut Polizeipräsidium Schwaben Nord ware 2020 knapp ein Drittel der tödlichen Unfälle auf zu schnelles Fahren zurückzuführen. Die Zahl der Verkehrstoten stieg im Bereich Schwaben Nord auf 31 (2019: 23) , wobei elf Verkehrsteilnehmer aufgrund zu hoher oder. nicht angepasster Geschwindigkeit ums Leben kamen. Hier wird im Landkreis Dillingen geblitzt Ernst Öxler von der Polizeiinspektion Dillingen sagt, die Polizei wehre sich dagegen, dass es bei dem Blitzmarathon um Geldschneiderei geht. Das oberste Ziel sei die Sicherheit, daher würden die Autofahrer auch vorgewarnt. An folgenden Stellen könnten am Mittwoch im Landkreis Dillingen Kontrollen stattfinden: Aislingen /Weisingen: Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Weisingen (hier gilt Tempo 70).

2028, zwischen und Weisingen (hier gilt Tempo 70). Binswangen / Höchstädt : Staatsstaße 2033, zwischen Binswangen und Höchstädt (hier gilt Tempo 80).

Staatsstaße 2033, zwischen und (hier gilt Tempo 80). Blindheim : B 16 zwischen Blindheim und Höchstädt (hier gilt Tempo 100).

zwischen und (hier gilt Tempo 100). Gundelfingen : Grünbaumberg, Hauptstraße und Schäfstraße (hier gilt überall Tempo 30)

Grünbaumberg, Hauptstraße und Schäfstraße (hier gilt überall Tempo 30) Glött : Staatsstraße 2028, zwischen Aislingen und Holzheim Staatsstraße (hier gilt Tempo 70).

2028, zwischen und (hier gilt Tempo 70). Hohenreichen: Staatsstraße 2381, zwischen Hohenreichen und Langenreichen (hier gilt Tempo 70).

2381, zwischen Hohenreichen und Langenreichen (hier gilt Tempo 70). Kicklingen : St 2030 bei Kicklingen Staatsstraße (hier gilt Tempo 70).

St 2030 bei (hier gilt Tempo 70). Lauingen : Ludwigstraße (hier gilt Tempo 30)

(hier gilt Tempo 30) Wittislingen : Kreisstraße DLG 7, zwischen Wittislingen und Frauenriedhausen (hier gilt Tempo 100). (chbru/pm) Lesen Sie auch: Hier brauchen Autofahrer ab Montag etwas mehr Geduld

