07:25 Uhr

Achtung: Falscher Polizist ruft in Gundelfingen Menschen an

Der angebliche Polizeibeamte frägt die Angerufenen sogar nach Schlafgewohnheiten.

Drei Bürger aus Gundelfingen haben am Donnerstag zwischen 13.50 und 15.30 Uhr Anrufe von einem angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser erklärte den Angerufenen, dass in einer Nebenstraße beziehungsweise in ihrer Nachbarschaft eingebrochen wurde.

Fragen nach der Wohnsituation

In einem Fall fragte der angebliche Polizist nach den Schlafgewohnheiten sowie nach der Wohnsituation im Haus. Im Verlauf des Gesprächs wurde außerdem nach Wertgegenständen wie Goldbarren gefragt, teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.

Alle Bürger in Gundelfingen reagieren richtig

Alle drei Angerufenen reagierten richtig und beendeten das Gespräch, sodass es zu keinem Schaden kam. (pol)

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

