Achtung, Vollsperrung in Dillingen

Teile der Prälat-Hummelstraße und des Georg-Schmid-Rings werden in den nächsten Wochen gesperrt. So sieht die Umleitung aus.

In der Ortsdurchfahrt Dillingen ist die Staatsstraße 2032 (Prälat-Hummelstraße/Georg-Schmid-Ring) zwischen der Taxispark-Kreuzung und der Bleichstraße durch die hohe Verkehrsbelastung spürbar geschädigt. Das Staatliche Bauamt Krumbach erneuert daher die Fahrbahndecke der St. 2032 in diesem Bereich auf einer Länge von etwa 550 Metern. Dafür wird die Straße zwischen der Taxispark-Kreuzung und der Bleichstraße für den Verkehr voll gesperrt.

Die Sanierung in Dillingen erfolgt in zwei Abschnitten

Die Fahrbahnerneuerung erfolgt in zwei Bauabschnitten. Im ersten Bauabschnitt wird die St. 2032 (Prälat-Hummel-Straße) zwischen der Taxispark-Kreuzung bis auf Höhe der Kardinal-von-Waldburg-Straße/Oberdillinger Straße für den Verkehr ab Montag, 23. September, für voraussichtlich drei Wochen gesperrt. Während den Bauarbeiten sind die in die Prälat-Hummel-Straße einmündende Kardinal-von-Waldburg-Straße und Oberdillinger Straße von Süden über den Georg-Schmid-Ring kommend bis auf vereinzelte, kurzzeitige Sperrungen anfahrbar.

Die nächste Sperrung dauert zwei Wochen

Im anschließenden zweiten Bauabschnitt wird die St. 2032 (Georg-Schmid-Ring) ab Mitte Oktober zwischen der Kardinal-von-Waldburg-Straße/Oberdillinger Straße und der Bleichstraße für etwa zwei Wochen gesperrt. Die Kardinal-von-Waldburg-Straße und die Oberdillinger Straße werden während der Bauarbeiten von Norden über die Prälat-Hummel-Straße kommend anfahrbar sein. Die Zufahrt zur Bleichstraße wird bis auf wenige kurzzeitige Sperrungen von Süden kommend möglich sein. Der Parkplatz Colleg/Altstadt nördlich des Donaustadions wird in dieser Zeit nicht anfahrbar sein.

Am Taxispark müssen Verkehrsteilnehmer mit größeren Verkehrseinschränkungen rechnen

Während der gesamten Baumaßnahme werden an der Taxispark-Kreuzung größere Verkehrseinschränkungen erfolgen. So werden insbesondere im ersten Bauabschnitt sämtliche Fahrbeziehungen von bzw. in die Prälat-Hummel-Straße nicht möglich sein. Der Umleitungsverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen ab der Taxispark-Kreuzung über die Kreisstraße DLG 42 (Große Allee, Donauwörther Straße), Klemens-Mengele-Straße, Am Reitweg, Kasernplatz, Donaustraße (St. 2032) geführt. Für die Fahrbahnerneuerung der St. 2032 investiert der Freistaat rund 400000 Euro.

Eine Bitte des Staatlichen Bauamtes Krumbach

Das Staatliche Bauamt Krumbach bittet Verkehrsteilnehmer und betroffene Anlieger um Verständnis für die entstehenden Verkehrsbehinderungen und bittet um ein rücksichtsvolles Fahrverhalten. (pm)

