Adventliche Konzerte mit Joe Hieger

Mit festlichen Konzerten stimmt das Orchester Joe Hieger sein Publikum auf die Weihnachtszeit ein. Bandleader und Orchesterchef Hieger gastiert mit großem Orchester, Streichern, Chor und hervorragenden Gesangssolisten nach zweijähriger Pause wieder in verschiedenen schwäbischen Kirchen und Konzerthallen. Die festlichen Weihnachtskonzerte haben sich nach Angaben des Organisators zu einen enormen Publikumsmagneten entwickelt und sind aus dem vorweihnachtlichen Veranstaltungsprogramm in den südlichen Breiten nicht mehr wegzudenken. Im Landkreis Dillingen finden zwei Konzerte statt: im Dillinger Stadtsaal am Sonntag, 1. Dezember, 18 Uhr, und in Höchstädt in der Stadtpfarrkirche am Sonntag, 8. Dezember, um 17.30 Uhr.

Für die beiden Konzerte verlost die Donau-Zeitung jeweils sechs mal zwei Eintrittskarten. Wer an einer der beiden Verlosungen teilnehmen möchte, schickt bis 21. November eine Postkarte an die Adresse der Donau-Zeitung, 89407 Dillingen, Große Allee 47 oder eine E-Mail mit dem Kennwort „Joe Hieger“ an gewinnspiel@donau-zeitung.de. Die Gewinner werden telefonisch informiert, daher nicht vergessen, die Telefonnummer anzugeben.

Ein weiteres Konzert beginnt am Sonntag, 22. Dezember, um 19 Uhr in Rain am Lech in der Stadtpfarrkirche. Weltliche Songs, stimmungsvolle Balladen und neu interpretierte Weihnachtstitel stehen in diesem Jahr bei den Konzerten auf dem Programm. (HOW)

gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen: Buchhaus Greno in Donauwörth, Deibl Kreativ in Rain, Blumen Söhner und Versicherungsagentur Signal Iduna in Dillingen sowie bei der Stadtverwaltung Höchstädt. Oder per Telefon 0171/7271426 und per E-Mail: sekretariat@orchester-joe-hieger.de.

