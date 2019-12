vor 48 Min.

Adventskonzert der Liedertafel

Am dritten Advent in Haunsheim

Der Gesangverein „Liedertafel Haunsheim“ veranstaltet am dritten Advent, 15. Dezember, um 18 Uhr sein alljährliches Adventskonzert in der Dreifaltigkeitskirche Haunsheim. Der Dillinger Organist Andreas Käßmeyer eröffnet das Konzert mit einer Fanfare. Nach der Begrüßung durch die Vorsitzende Elke Rieß präsentiert der Chor in drei Blöcken Chormusik verschiedener Zeitepochen und Stilrichtungen. In der fünfstimmigen Adventskantate von D. Buxtehude übernehmen Iris Lutzmann und Mathias Rogler den Solopart.

Des Weiteren singt Iris Lutzmann Arien von Georg Friedrich Händel und aus dem Film „Wie im Himmel“. Das Orchester spielt sowohl barocke Werke als auch moderne von John Lennon und Yoko Ono. Es musiziert in folgender Besetzung: Iris Lutzmann, Cornelia Rauch-Ernst, Veronika Ihm, Sabine Lengerer, Johanna Schiffelholz, Heidrun Krech-Hemminger (Violine), Bärbel Düthorn-Rinner (Viola), Wolfgang Schneider (Violoncello), Franz Heim (Kontrabass), Andreas Käßmeyer (E-Piano), Luca Fiorini (Gitarre), Mathias Rogler (Akkordeon) und Iris Lutzmann (Cajon). Prädikantin Dr. Doris Roller bereichert das Konzert mit geistlichen Worten.

Auch die Zuhörer werden zum Singen animiert. Die Gesamtleitung liegt in den Händen der Chorleiterin Heidrun Krech-Hemminger. Der Eintritt ist frei. (pm)

