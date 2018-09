09:03 Uhr

Äpfel, Kartoffeln, Kunsthandwerk locken Tausende an

Die Märkte im Koarastadel Haunsheim und im Mooseum in Bächingen haben am Wochenende Tausende von Besuchern angelockt. Was den Gästen dort am besten gefällt.

Von Berthold Veh und Horst von Weitershausen

Manfred Klaus gehört zu den tausenden Besuchern, die sich am Samstag den „Herbstzauber“ in Haunsheim nicht entgehen lassen wollen. „Ich fahre da immer raus, trinke eine Halbe und schaue auf dem Markt, was ich so brauche“, sagt der Lauinger. Im Koarastadel und auf dem Freigelände geht es zu wie in einem Bienenstock. Der Markt mit seinen regionalen Spezialitäten zieht ebenso wie der Apfel- und Kartoffelmarkt am Sonntag in Bächingen Scharen von Ausflüglern und Einkäufern an.

Das Angebot ist an beiden Orten vielfältig. Gabriele Haußmann aus Ballmertshofen bietet Äpfel, Kartoffeln, Weißkraut sowie selbstgemachtes Sonnenblumen- und Leindotteröl an. „Für ein Dorf ist hier richtig viel los“, sagt die Biohofbetreiberin. „Das ist ein toller, schöner, regionaler Markt“, meinen auch die Hausener Angelika und Jürgen Keistler, die Wärmekissen verkaufen. Franz Hitzler und Elisabeth Weiß bieten an ihrem Stand Kunsthandwerk aus Beton an: Hunde, Katzen, Säulen, aus denen das Grün sprießt… „Meine Lebensgefährtin hat die Ideen, und ich mache mich dann ans Werk“, informiert der Kicklinger. Und auch am Stand von Claudia Bösch, die in Haunsheim eine Gärtnerei mit Laden betreibt, „läuft es super“. Zu ihren Kunden zählt die Dischingerin Veronika Venus. Sie hat den „Geheimtipp“ bekommen, sich den „Herbstzauber“ anzuschauen.

Die beiden Organisatorinnen Marlies Ciupke und Christine Krause sind angesichts der Resonanz gut gelaunt. Seit 2011 gibt es vier Mal im Jahr einen Markttreff in Haunsheim. „Ich denke, dass es heute an die 4000 Besucher sein werden“, sagt Ciupke. 65 Aussteller präsentieren ihre Waren, die CSU um Landtagsabgeordneten Georg Winter – und nicht weit davon entfernt die AfD – werben um Stimmen bei der Landtags- und Bezirkstagswahl. Ciupke und Krause beflügelt der Erfolg, bei Sonnenstrahlen genießen viele Gäste das Essen an den Tischen im Freien. Die beiden Organisatorinnen sind keine gebürtigen Haunsheimerinnen, sondern hierher gezogen. „Es gibt nichts Schöneres als hier auf dem Land zu leben“, sagt Ciupke. Der Zusammenhalt in Haunsheim sei großartig.

Bedrohlich dunkle Wolken ziehen am Sonntag über Bächingen, doch Peter Mößle und Erna Unseld, die mit dem Fahrrad aus Gundelfingen zum Apfel- und Kartoffelmarkt beim Mooseum gekommen sind, lassen sich nicht davon vertreiben. „Der Wind vertreibt die Wolken schnell“, sagt Mößle. Er genieße mit seiner Begleitung hier in Bächingen das schöne Ambiente und die gute Stimmung der Marktbesucher. Wenn dann obendrein auch noch der Hammelbraten so gut schmecke wie in diesem Jahr, könne sie vorerst auch Wind und Wetter nicht vertreiben.

Neben reichlich Äpfeln und Kartoffeln gibt es an den rund 40 Marktständen im Hof und entlang der Straße ein umfangreiches Angebot an Gemüse, Obst, Käse, Honig, Likören und Beerenweinen, Gartendeko, Handwerksgerät und Haushaltswaren für die Einmachzeit. Im Hinterhof des Mooseums sorgen Vorführungen der Interessengemeinschaft Sontheim für Kurzweil. So lernten die Markbesucher die schwierigen und harten Arbeitsabläufe alter Handwerksberufe wie Seiler, Schmied, Korbmacher oder Sensendengler kennen.

Daneben erklärt Kreisfachberater Manfred Herian den vielen Interessierten anhand von zahlreichen verschiedenen Apfelsorten aus dem Kreisobstlehrgarten in Höchstädt deren Geschmack, Lagerfähigkeit und Verwendung. Selbstverständlich gibt es auf dem Markt auch wieder Köstliches aus den tollen Knollen und den paradiesischen Früchten – von der Kartoffelsuppe über Apfelkuchen bis zu Apfel- und Kartoffelwaffeln.

