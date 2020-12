06:15 Uhr

Ärger nach der Treibjagd im Finninger Revier

Plus Ein Waldbesitzer beschwert sich über zurückgelassenen Müll im Finninger Forstrevier. Das sagt der zuständige Förster.

Von Vanessa Polednia

Wenn Absperrbänder anstatt Vögel flattern: Ein Leser, der namentlich nicht erwähnt werden möchte, wendet sich an seine Heimatzeitung. Er attestiert den Bayerischen Staatsforsten „eine gewisse Rücksichtslosigkeit“ im Unterliezheimer Forst.

Der Grund: Alljährlich, wenn sie ihre Treibjagden durchführen, sperre der für das Revier Finningen zuständige Forstbetrieb die Zugänge und Zufahrten der jeweiligen Gebiete mit rot-weißem Flatterband und Warnschildern ab. „So weit, so gut. Nur leider entfernt die Bänder danach niemand, obwohl bei dieser Jagd rund 50 Teilnehmer anwesend sind und alle die Absperrung passieren“, merkt der verärgerte Mann an, der selbst Waldbesitzer ist.

Seit sechs Jahren räumt er den Müll im Unterliezheimer Forst weg

Die diesjährige Treibjagd hatte am 16. November stattgefunden. Bei Spaziergängen in den vergangenen sechs Jahren hätten er und andere Passanten immer wieder Plastikmüll aufgeräumt. „Warum sind die Jäger nicht in der Lage, ihren Müll wieder mitzunehmen?“, fragt er. Noch schlimmer seien Hochstände, die mit Plastikfolie verkleidet oder Teerpappe abgedeckt seien. „Beim Überschreiten der Lebensdauer einfach umgeworfen und an Ort und Stelle liegen gelassen“, sagt der Finninger.

Grotesk erscheine ihm in diesem Zusammenhang der Verweis auf das bayerische Naturschutzgesetz, welcher auf den Warnschildern zur Begründung der Drückjagden abgedruckt ist: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Naturschutzgesetz das Zurücklassen von Abfall vorsieht.“

"Der Mann hat recht", sagt der Leiter des Forstreviers Finningen

Joachim Schmäing ist Revierleiter im Forstrevier Finningen des Kaisheimer Forstbetriebs und in dieser Funktion für die besagten Treibjagden zuständig gewesen. „Grundsätzlich hat der Mann recht: Das ist ein Problem“, sagt Schmäing auf Anfrage unserer Zeitung, „im Wald sollte kein Plastikmüll liegen.“

Dieses Schild weist auf die vergangene Treibjagd hin.

Doch ganz so einfach gestalte sich die Situation für den Förster nicht. Direkt nach den Treibjagden gebe es sehr viele Dinge zu erledigen und da könne es passieren, dass Bänder und Schilder teilweise wochenlang nicht aufgeräumt würden. „Ich habe bereits viele Schilder entfernt, aber bei 2000 Hektar Revier ist das nicht so einfach“, so Schmäing. Waldarbeiter für das Aufräumen einzusetzen, sei zu teuer. Der Finninger Revierleiter betont, selbst keine Hochstände mit Teerpappe einzusetzen.

Die Jäger in seinem Revier möchte er aufgrund dieser genannten Beschwerde dazu anhalten, ihre Hochsitze in Ordnung zu halten. Allgemein bittet er Spaziergänger und Anwohner darum, Beschwerden und Hinweise direkt dem Forstbetrieb zu melden. „So können wir schneller und gezielter handeln.“

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen