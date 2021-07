Autofahrer schläft bei Aislingen am Steuer ein: Unfall

Ein Mann ist auf dem Weg von Aislingen nach Gundremmingen eingeschlafen und hat dabei einen Unfall verursacht. Schaden: rund 17.500 Euro.

Der 55-Jährige war laut Polizei am Montagnachmittag um 15.05 Uhr auf der Staatsstraße 2028 unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Aislingen übermannte den 55-Jährigen ein Sekundenschlaf.

Der Mann steuerte seinen Wagen in eine Leitplanke

Er steuerte mit seinem Auto alleinbeteiligt in ein Schotterbett und gegen die dortige Leitplanke. Der Mann blieb unverletzt. An seinem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro, an der Leitplanke summierte sich der Schaden auf rund 7.500 Euro.

Gegen den 55-Jährigen wurden Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. (pol)

Lesen Sie dazu auch