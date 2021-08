Wie es nach der Bankschließung im Aschberg weitergeht

Plus In Aislingen und Glött gibt es bald keine Raiffeisenbank mehr. Die Entscheidung ruft ein gemischtes Echo hervor.

Die Nachricht, dass es in Aislingen und Glött bald keine Bankfiliale mehr geben wird, hat viele Bürgerinnen und Bürger überrascht. Ende September werden die beiden Niederlassungen der Raiffeisenbank Aschberg schließen, die Belegschaft nach Holzheim umziehen. Zurück in Glött und Aislingen bleiben zumindest die Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker.