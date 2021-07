81-Jähriger hat 0,8 Promille: Unfall mit E-Bike bei Lauingen

Der Senior ist auf der Aislinger Straße unterwegs. Dann muss er verkehrsbedingt bremsen und stürzt. Die Polizei stellt dann Alkoholgeruch fest.

Ein 81-jähriger Mann ist am Sonntag gegen 17.30 Uhr an der Aislinger Straße in Lauingen von seinem Pedelec gestürzt. Der Grund: Er musste verkehrsbedingt halten.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Senior einen Atemalkoholwert von mehr als 0,8 Promille hatte. (pol)