Schlepper wird in Aislingen von Lkw gegen Hauswand gedrückt

Nach einem spektakulären Unfall in Aislingen laufen zur Stunde die Bergungsarbeiten. Ein Schlepper wurde von einem Lkw gegen eine Hauswand gedrückt.

Ein spektakulärer Unfall in Aislingen ist am Montagnachmittag nach ersten Erkenntnissen zum Glück noch einigermaßen glimpflich abgegangen. Gegen 16.15 Uhr wollte ein Schlepperfahrer von einem Hof auf die Hauptstraße in Aislingen einbiegen. Nach Angaben der Polizei geriet der Mann aber mit dem Frontlader des Traktors zu weit in die Fahrbahn.

Der Schlepperfahrer erleidet Verletzungen

Dort wurde der Schlepper von dem Lastwagen, der von links kam und in Richtung Gundremmingen unterwegs war, erfasst. Die Maschine wurde gegen eine Hauswand gedrückt. Der Schlepper blieb zwischen Lkw und Hauswand stecken.

Wie die Polizei mitteilt, erlitt der Traktorfahrer Verletzungen. Zwei Spezialfahrzeuge wurden zur Bergung des Lkw und des Schleppers angefordert. Die Höhe des Sachschadens und weitere Details wie die Schwere der Verletzungen stehen noch nicht fest.