vor 42 Min.

Aislinger Anden-Abenteuer als Mittel gegen das Fernweh

Den Film „SUP Limit“ über den atemberaubenden Weltrekord der Aislinger Tom Fritzmeier und Simone Bronnhuber gibt es jetzt als Blu-ray-Disc.

Viele haben in Zeiten dieses Corona-Lockdowns Fernweh. Dagegen hilft Kopfkino – oder der Film „SUP Limit – Mit dem Paddleboard durch die Anden“, den es jetzt rechtzeitig vor Weihnachten als Blu-ray-Disc gibt. Der Streifen zeigt den atemberaubenden Weltrekordversuch des Aislinger Paares Tom Fritzmeier und Simone Bronnhuber.

Den Weltrekordversuch kann man sich jetzt von der Couch aus ansehen

Das Abenteuer der DZ-Redakteurin und ihres Partners, die mit einem Stand-up-Paddleboard auf dem höchsten Bergsee der Welt unterhalb des Ojos des Salado paddeln wollten, haben viele Besucher im Sommer im Dillinger Autokino und später bei Vorführungen im Filmcenter gesehen. Kameramann Daniel Kania hatte Bronnhuber und Fritzmeier begleitet, Christoph Komposch von der Dillinger Firma Creative Jam daraus einen 95-minütigen Film produziert. Den kann man sich jetzt über die Lockdown-Feiertage gemütlich zu Hause auf der Couch ansehen – entweder die Blu-ray-Disc einlegen oder das Abenteuer einfach streamen.

Wer den Film sieht, begibt sich in eine andere Welt. Der Zuschauer steigt noch einmal mit Simone und Tom und ihrem Führer Pika auf die Berge der Anden. Kurz vor dem Gipfel des Ojos des Salado machen Schneefälle der Rekordjagd ein Ende. Am Ende steht die Freude der beiden Aislinger, mit dem Paddeln auf dem Vulkansee des Licancabur (5920 Meter) an der Grenze zwischen Bolivien und Chile doch einen Weltrekord geschafft zu haben.

Fritzmeier: "Endlich ist es da, das Ding"

„Endlich ist es da, das Ding“, freut sich Tom Fritzmeier über das Erscheinen der Blu-ray-Disc. Und Simone Bronnhuber gesteht auf Anfrage, dass es schon ein seltsam anmutendes Gefühl sei, dass es „von der Reise meines Lebens“ jetzt eine Blu-ray gebe. „Das macht mich schon ein bisschen stolz“, sagt die Aislingerin. Und nennt dabei das nächste Ziel. Zusammen mit Tom Fritzmeier möchte sie den ursprünglich geplanten Weltrekordversuch eines Tages noch nachholen. Zumindest geben sie diesen Traum nicht auf. (bv)

Die Blu-ray-Disc gibt es exklusiv für unsere Leser und Leserinnen unter Telefon 0821/7774444 in limitierter Auflage inklusive handsignierter Postkarten. Weitere Infos auf www.sup-limit.com

Lesen Sie auch:



Themen folgen