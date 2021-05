vor 48 Min.

Aktion: Damit regionale Produkte noch mehr gefragt sind

Plus Immer mehr Kunden achten auf die Herkunft ihrer Lebensmittel. Davon könnten Landwirte, Metzger, Gärtner und andere besser profitieren. Donautal-Aktiv und das Regionalmarketing Günzburg haben ein Projekt gestartet.

Von Cordula Homann

Katharina Röger bietet in ihrem Hofladen in Dillingen weit mehr an als die Produkte vom eigenen Hof. Dort leben Schweine, von ihrer Geburt bis zur Schlachtung. Der geschlossene Kreislauf innerhalb der Tiere ist der jungen Frau und ihrer Familie wichtig. Inzwischen wird auch das Duroc-Schwein gezüchtet, das derzeit stark gefragt ist. Nur, wie kommen Kunden und Hofladen noch besser zusammen?

