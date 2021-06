Geflüchtete aus Eritrea demonstrieren in Dillingen

Menschen aus Eritrea weisen in Dillingen auf ihre vielfältigen Probleme mit den Behörden hin - nicht nur mit den eigenen.

Mehr als 150 Geflüchtete aus Eritrea haben am Samstag an einer Demonstration in Dillingen teilgenommen. Viele der vorrangig männlichen Geflüchteten haben Flüchtlingsschutz oder subsidiären Schutz erhalten. Viele sind verheiratet. Sie warten darauf, ihre Angehörigen, die sich in teils lebensbedrohlichen Situationen in Ersatzfluchtländern befinden, nachholen zu können. Sehr viele Männer stehen laut Dillingens Asylhelferkreis hier in der Region in einem Beschäftigungsverhältnis.

Über die Probleme informieren die Menschen aus Eritrea in Dillingen

Auf vielen Plakaten und in vorgetragenen Forderungen auf dem Weg vom Schloss über die Dillinger Königstraße zum Ulrichsplatz wurden Teilnehmer und Passanten auf die Dringlichkeit des Anliegens hör- und sichtbar aufmerksam gemacht. Laut einer offiziellen Statistik sind weit mehr als 80 Prozent der Flüchtlinge aus Eritrea, die in Deutschland leben, männlich. Sie sind wegen der katastrophalen Menschenrechtslage in ihrem Land geflohen.

Kritik an der Bearbeitungszeit in der Deutschen Botschaft

Die vier Rednerinnen und Redner, die in persönlichen Beiträgen ihre Sorge, Angst und Verzweiflung ausdrückten, beklagten das fehlende Recht auf Familiennachzug und Familienleben. Familien seien über viele Jahre getrennt. Bürokratische Anforderungen manchmal unerfüllbar und die Bearbeitungszeiten, insbesondere bei den Deutschen Botschaften, nicht hinnehmbar.

In allen Aussagen machten sie deutlich, dass die Unzumutbarkeit im Rahmen des bestehenden Rechts und der Vorschriftenverordnung Tag für Tag belastender werden. In den meisten Fällen geht es um die Passbeschaffung bei der Botschaft des Staates Eritrea. Die Beantragung eines eritreischen Passes ist für die Geflüchteten im Ausland nur möglich, wenn sie eine Erklärung unterschreiben, dass sie die Flucht bereuen und sich verpflichten, eine Aufbausteuer von zwei Prozent ihres Einkommens zu entrichten. Diese kann zwar bei uns nicht eingezogen werden, aber bei den in Eritrea lebenden Angehörigen.

In den Reden wurde einhellig darauf hingewiesen, dass sie nicht bereit seien, die Maßnahmen zu akzeptieren. „Wir sind vor der Diktatur in Eritrea geflohen in der Hoffnung auf ein freies Leben. Wir haben nichts zu bereuen“. Dieses Statement wurde mit Nachdruck vorgetragen. Eine Erklärung dieser Art könne nicht verlangt werden. Eine Recherche ergab, dass es bereits zwei Urteile von den Verwaltungsgerichten in Hannover und Wiesbaden gibt, die die Erklärung auch für subsidiär Geschützte für unzumutbar halten. Für anerkannte Flüchtlinge müsse dies in jedem Fall gelten.

Was fehlende Pässe im Alltag bedeuten

Dass fehlende Identitätsdokumente auch Schwierigkeiten bei den in Deutschland geborenen Kindern und deren Beurkundung bei den Standesämtern bereiten, treffe sie in ihren Persönlichkeitsrechten. Bestehende Ehen würden auf Grund fehlender Personenstandsurkunden nicht anerkannt, in einem Arbeitsverhältnis stehende Geflüchtete in Steuerklasse 1 eingeordnet. „Stoppt diese Diskriminierung“ lautete die Forderung der Demonstranten.

In Eritrea werden Geburten und Ehen überwiegend kirchlich registriert, die staatliche Registrierung ist zwar gefordert, ihr wird aber nicht die Bedeutung zugemessen. Das führt dazu, dass staatliche Geburts- und Heiratsurkunden nicht vorgelegt werden können. Die Folge ist die verspätete Eintragung ins Geburtenregister. Staatliche Urkunden aus Eritrea zu erhalten ist kaum möglich, da die dort lebenden Angehörigen Repressionen befürchten müssen. Manche Geflüchtete haben als Kind ihr Heimatland verlassen, die Eltern sind verschollen. Sie sind besonders betroffen, da es für sie unmöglich ist an die Dokumente zu gelangen.

Die Demonstranten fordern auch, dass sie familiengerechte Wohnungen finden. So erzählte eine Betroffene ihre Erlebnisse bei der Wohnungssuche, wo es vorkommt, dass Geflüchtete von Vermietern abgewiesen werden, weil sie Flüchtlinge oder aus Afrika sind.

Das sagt Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz

Die Demonstration endete mit der Überreichung der schriftlichen Forderungen an Oberbürgermeister Frank Kunz, der sich nicht gescheut hatte, die Schlusskundgebung zu besuchen. In seiner Ansprache drückte er die Hoffnung und Zuversicht auf eine gelingende Integration aus. Er teile die Sorge ihrer Beweggründe und wies auf das berechtigte Anliegen und die damit verbundene Herausforderung hin, ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft werden zu können. Er brachte auch zum Eindruck, dass die Behörden gesetzliche Vorgaben umsetzen müssen.

Sein Dank galt allen Teilnehmern, den Organisatoren und der Polizei. „Sie haben in vorbildlicher Weise friedlich von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch gemacht“. Georg Schrenk, Koordinator des Dillinger Asylhelferkreises, bot in seinem Schlusswort allen Betroffenen die Hilfe des Asylhelferkreises an. Es seien noch viele Hürden zu nehmen - menschlicher wie rechtlicher Art. (pm)