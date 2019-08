vor 17 Min.

Aktion Mensch: 61-Jähriger gewinnt 100.000 Euro im Lotto

Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen hat 100.000 Euro in der Lotterie gewonnen.

Der Mann aus dem Landkreis Dillingen ist auf einen Schlag um 100.000 Euro reicher. Herzlichen Glückwunsch!

Da kann man nur gratulieren: Ein Mann aus dem Landkreis Dillingen hat in der Lotterie gewonnen. Der 61-Jährige nahm an der Aktion-Mensch-Lotterie teil und hat nun diese Summe gewonnen, schreibt die Lotterie in einer Pressemitteilung. Nähere Angaben zum Gewinner möchte die Lotterie aus Datenschutzgründen nicht machen.

Auch Förderprojekte werden ermöglicht

Die Soziallotterie schüttet nicht nur Gewinne an Teilnehmer aus, sondern ermöglicht auch Förderprojekte, um die Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung sowie Kindern und Jugendlichen zu verbessern. (pm, dz)

Lesen Sie auch:

Glückwunsch, zehn Millionen Dollar!

Woher stammen die Kabelreste in Lauinger Mülleimern?

Jugendlicher rastet aus und beißt Polizisten

Unbekannte brechen in Gundelfinger Firmengelände ein

Themen Folgen