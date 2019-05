vor 42 Min.

Aktuelles zur Organspende

Akademikerkreis: Namhafte Experten referieren in Dillingen

Namhafte Experten referieren auf Einladung des Katholischen Akademikerkreises am Montag, 27. Mai, ab 19.30 Uhr im Pfarrzentrum St. Peter in Dillingen (Klosterstraße 7). Dies sind Prof. Dr. Matthias Anthuber, Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie im Klinikum Augsburg sowie Prof. Dr. Kerstin Schlögl-Flierl, christliche Ethikerin und Inhaberin des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Universität Augsburg.

Angesichts der aktuellen politischen Debatte um die Organspende klären beide Referenten aus medizinischer sowie christlich-ethischer Sicht über zentrale Fragen zu diesem Thema in zwei Kurzvorträgen auf. Im Anschluss daran besteht für das Publikum die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Diskussion einzubringen und mit den Experten ins Gespräch zu kommen. (pm)

