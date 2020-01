25.01.2020

Alarm! Das Essen brennt an

Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagmorgen um 7.35 Uhr über einen Rauchmelder verständigt worden. Die Einsatzkräfte rückten in die Dillinger Albertalstraße aus. Ein Streifenbeamter traf vor Ort eine Frau an, die in einem Mehrfamilienhaus wohnt. Beim Öffnen der Tür trat aus ihrer Wohnung sofort starker Rauch. Die 27-jährige Mieterin hatte sich mit ihren drei Kindern im Wohnzimmer aufgehalten und vergessen, dass auf dem Herd ein Topf mit Speiseresten stand.

Die Feuerwehr Dillingen lüftete die Wohnung. In diese konnte die Familie anschließend wieder zurückkehren. Zu einem Sachschaden kam es dabei nicht. (pol)

