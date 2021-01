vor 18 Min.

Albertus via Video kennenlernen

Lauinger Gymnasium informiert zum Übertritt

Am Albertus-Gymnasium in Lauingen sind die Lehrkräfte in allen Fächern unermüdlich im Einsatz, um in der Phase des Distanzunterrichts keinen Schüler zu verlieren. Alle Gymnasiasten werden nach Angaben der Schule engmaschig betreut, um ausreichend zu unterstützen und zu motivieren. Auch für die Zukunft nach Corona bietet das Albertus-Gymnasium Interessantes. Das Wahlfachangebot wird durch zwei Sprachen ergänzt: Neben Spanisch können nun auch Italienisch und Chinesisch belegt werden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Gymnasiums hervor.

Da der Informationsabend zum Übertritt in diesem Jahr entfällt, können sich Eltern ab sofort über die Homepage der Schule, www.albertus-gymnasium.de, unter „Info Übertritt“ über die Ziele und Ausbildungsrichtungen der Schule informieren.

Am Freitag, 29. Januar, findet am Nachmittag eine Videokonferenz statt, zu der sich Interessierte über die Mailadresse infotag2021@albertus-gymnasium.de anmelden können.

Wer die Lauinger Schule gerne persönlich besichtigen möchte, hat dazu immer dienstags und donnerstags am Nachmittag Gelegenheit. Terminvereinbarungen für einzelne Familien erfolgen wiederum über infotag2021@albertus-gymnasium.de. Außerhalb der festen Termine steht das Beratungsteam, siehe Homepage, jederzeit zur Verfügung. (pm)

