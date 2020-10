vor 17 Min.

Aldi will in Dillingen größer werden

Aldi will seine Filiale in Dillingen erweitern. Der Dillinger Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung erneut mit dem Thema befasst.

Die Filiale im Osten der Kreisstadt soll erweitert werden. Warum die bereits beschlossene Änderung des Bebauungsplans jetzt noch einmal Thema im Stadtrat war

Von Berthold Veh

Aldi will seine Filiale am bisherigen Standort in der Rudolf-Diesel-Straße in Dillingen erweitern. Die Änderung des bestehenden Bebauungsplans hatte der Dillinger Stadtrat bereits vor zwei Jahren beschlossen. Am Montagabend stand dieses Thema aber erneut auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Der Grund: Die Discounter-Kette Aldi Süd hatte damals das Projekt im Dillinger Osten nicht weitergeführt und inzwischen die Planung aktualisiert, wie Verwaltungsrat Christoph Röger mitteilte. Deshalb hat sich der Rat am Montag abermals mit dem Thema befasst.

Das Areal im „Gewerbegebiet an der Donauwörther Straße“ hat eine Fläche von rund 8400 Quadratmetern. Nach der neuen Planung will Aldi Süd seine Verkaufsfläche von bisher 1003 auf nunmehr etwa 1400 Quadratmeter erweitern. Ursprünglich sollte die Verkaufsfläche auf 1199 Quadratmeter vergrößert werden. Wie Röger informierte, werde das Sortiment nicht erweitert. Vielmehr sollen die Gänge breiter und die Waren großzügiger ausgelegt werden. Das Unternehmen könne so auch seine Betriebsabläufe optimieren, heißt es in der Sitzungsvorlage des Dillinger Stadtrats. „Schwerpunkt der Erweiterung ist eine ausladendere Präsentation des Warenangebots“, ist dort zu lesen. Auf dem Grundstück sollen rund 110 Parkplätze ausgewiesen werden, die Zufahrt erfolgt weiter über die Rudolf-Diesel-Straße. Die Erweiterung des Aldi-Lebensmittelmarkts entspreche den Zielen des Standortkonzepts Einzelhandel der Stadt Dillingen, betonte Röger. Und die höhere Landesplanungsbehörde bei der Regierung von Schwaben habe signalisiert, dass für sie die Zustimmung zu dem Projekt „durchaus vorstellbar“ sei. Derzeit laufe eine notwendige Verträglichkeitsuntersuchung.

Benedikt Rapp (Grüne) erfuhr, dass der Platz für die Vergrößerung auf dem Areal vorhanden sei. CSU-Fraktionsvorsitzender Wolfgang Düthorn begrüßte es, dass Aldi-Süd weiter am Standort in Dillingen investiere. Das Sortiment werde nicht größer, das Projekt vertrage sich mit dem städtischen Einzelhandel. „Wir finden das alles sehr gut“, sagte Düthorn. Derselben Meinung war Umland-Fraktionschef Hermann Balletshofer. Er wies darauf hin, dass Aldi für die Lebensmittel-Grundversorgung von Schretzheim und Steinheim große Bedeutung habe. Der Dillinger Stadtrat beschloss schließlich die Änderung des Bebauungsplans „Sondergebiet Lebensmittelmarkt Aldi“ einstimmig.

