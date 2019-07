10:07 Uhr

Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

In Wertingen steht ein 32-Jähriger auf einem Elektroroller – obwohl er Alkohol und Cannabis konsumiert hat. Jetzt erwartet ihn eine Anzeige.

Erst seit einigen Wochen sind E-Scooter in Deutschland zugelassen. In Wertingen hat die Polizei nun einen Mann erwischt, der den elektrischen Roller gefahren ist, obwohl er Alkohol und Drogen konsumiert hatte. Laut Polizei hielt eine Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen am Mittwoch gegen 16.50 Uhr im Ebersberg in Wertingen den 32-jährigen Fahrer eines E-Scooters zur Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem Elektrorollerfahrer fest.

Drogen und Alkohol: Polizei hält E-Scooter-Fahrer an

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,7 Promille. Zudem ergaben sich Hinweise auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum. Ein Drogentest verlief positiv auf Cannabis. Seinen E-Scooter durfte der 32-Jährige nicht mehr fortbewegen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme angeordnet und er wurde wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. (pol)

