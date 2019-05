vor 35 Min.

Alkoholisierter Dieb verletzt Supermarkt Kassiererin

Ein Ladendieb hat in einem Supermarkt an der Donauwörther Straße in Dillingen Weißwein gestohlen. Die Mitarbeiter konnten den 61-Jährigen festhalten.

Bei einem Ladendiebstahl in der Donauwörther Straße ist am Donnerstag eine Kassiererin am Finger verletzt worden. Laut Polizei soll ein 61-jähriger Mann gegen 14.20 Uhr einen Tetrapak Weißwein im Wert von 1,99 Euro gestohlen haben.

Als er flüchten wollte, wurde er vom Filialleiter festgehalten. Eine Kassiererin, die mitgeholfen hatte, verletzte sich. Der polizeibekannte 61-Jährige, der mit 2,5 Promille alkoholisiert war, wurde zur Dienststelle in Dillingen gebracht, wo ein Verfahren wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung eingeleitet wurde. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen