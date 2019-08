vor 36 Min.

"Allahu-Akbar"-Prozess: Warum im Dillinger Gericht fast das Kreuz weg kam

Ein Mann randaliert in einer Kirche und ruft "Allahu Akbar". Vor Gericht in Dillingen fragt ihn ein Richter, ob das Kreuz von der Wand soll. Was es damit auf sich hat.

Von Andreas Schopf

Da staunt der Angeklagte nicht schlecht. Noch bevor er sich zu den Vorwürfen gegen sich äußern kann, wendet sich der Richter an ihn. „Auch wenn sich jetzt vielleicht eine große Boulevard-Zeitung bei mir meldet“, leitet Patrick Hecken sein Anliegen ein. „Soll das Kreuz hängen bleiben?“, fragt der Richter und deutet an die Wand über dem Mann, wo ein Holzkreuz befestigt ist. „Das könnte für Verwirrungen sorgen.“ Der 40-Jährige auf der Anklagebank schaut etwas verdutzt und weiß im ersten Moment offenbar nicht genau, was er antworten soll. Dann sagt er: „Ich habe kein Problem damit.“ Auch wenn der türkischstämmige Mann kein Christ sei, werde er das Kreuz respektieren, sagt der Mann in etwas gebrochenem Deutsch.

Kreuz an der Wand: Richter will nicht Partei ergreifen

Was hat es mit diesem Vorfall auf sich? Auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt Richter Patrick Hecken seine Motivation. Dazu muss man den Hintergrund des Prozesses wissen, den er am Dienstag am Dillinger Amtsgericht leitete. Angeklagt war ein 40-Jähriger, weil er zum einen im September 2016 die Einrichtung der Katharinenkirche in Dillingen verwüstete. Er riss zwei Heiligenfiguren aus der Verankerung und schmiss sie auf den Boden, auch einen Kerzenhalter sowie einen Blumentopf warf er um. Im März 2017 störte der Mann zudem einen Gottesdienst in der Dillinger Studienkirche. Er rief unter anderem „Allahu Akbar“ – zu Deutsch „Allah ist am größten“ –, was so manchem der rund 200 Gottesdienstbesucher Angst einjagte. Das Gericht verurteile den psychisch kranken Mann zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr (lesen Sie hier mehr zu diesem Prozess).

Doch zurück zu dem Kreuz im Gerichtssaal. Hecken sagt, dass in diesem speziellen Fall die Kirche als Geschädigter Teil des Prozesses ist. Um größtmögliche Neutralität zu wahren, könne man darüber nachdenken, das Kreuz als religiöses Symbol abzuhängen. „Ansonsten könnte es den Eindruck erwecken, dass man ein Stück weit Partei ergreift“, sagt Hecken, der seine Argumentation mit einem Vergleich deutlich macht: „Wenn jemand das Stadion des FC Augsburg anzündet und vor Gericht kommt, sitze ich auch nicht im FCA-Trikot da.“ Er als Richter vertrete den Staat, nicht die Kirche. Den Fall, dass er bei einem Prozess das Kreuz abhängt, habe der Richter selbst noch nicht erlebt. Hecken betont aber, dass grundsätzlich jeder Angeklagte, unabhängig von der Thematik des Falles, bei ihm ein Abhängen des Kreuzes erwirken könnte, falls er sich daran stört. „Wir leben in einem säkularisierten Staat“, sagt Hecken. „Wenn sich jemand durch ein Kreuz beeinträchtigt fühlt, würde ich das respektieren.“

Im Gerichtssaal herrscht genauso Religionsfreiheit

Ein Kreuz in einem öffentlichen Gebäude wie einem Gericht abhängen – widerspricht das nicht dem viel beachteten „Kreuzerlass“, den Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im vergangenen Jahr beschlossen hat? „Das sind zwei Paar Stiefel“, sagt Hecken. Der Erlass beziehe sich lediglich auf den Eingangsbereich. In seinem Gerichtssaal könne er mit Verweis auf die im Grundgesetz verankerte Religionsfreiheit das Kreuz abhängen, so der Richter, der betont: „Ich kann niemanden dazu zwingen, unter einem Kreuz zu sitzen.“

