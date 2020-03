vor 34 Min.

Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Syrgenstein: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Bei der Kommunalwahl 2020 in Syrgenstein werden die Ergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl noch am Abend des 15. März feststehen.

Wie fallen die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in Syrgenstein aus? Die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 haben wir ab dem 15. März für Sie.

Die Einwohner von Syrgenstein werden bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 ihre Stimmen abgeben. Dann wird darüber entschieden, wer in Zukunft im Gemeinderat sitzen und wer als Bürgermeister die Geschicke des Ortes lenken wird. Noch am Abend werden die Ergebnisse der Kommunalwahl feststehen. Die Wahlergebnisse finden Sie dann hier.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Syrgenstein: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Ab 8 Uhr morgens können am 15. März 2020 bei der Kommunalwahl in Wahllokalen in ganz Bayern die Stimmen abgegeben werden. Bis 18 Uhr haben Sie Gelegenheit, Ihren Stimmzettel einzuwerfen. Im Anschluss werden die Stimmen ausgezählt und wir informieren Sie hier über die Ergebnisse:

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Über 30 Jahre lang war Bernd Steiner als Bürgermeister von Syrgenstein tätig. Diese lange Ära endet mit der kommenden Kommunalwahl, denn der 66-Jährige lässt sich nicht erneut aufstellen.

Die Einwohnerzahl eines Ortes bestimmt, wie viele Sitze im Gemeinderat vergeben werden können. Mit einer Einwohnerzahl von rund 3700 werden am 15. März insgesamt 16 Sitze im Gemeinderat von Syrgenstein neu besetzt.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Syrgenstein: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Bei der vergangenen Kommunalwahl verteilten sich die Stimmen in Syrgenstein recht divers - keine Partei erhielt mehr als 25 Prozent. Die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2014 in der Übersicht:

CSU : 23,6 %, 4 Sitze

: 23,6 %, 4 Sitze SPD /Unabhängige Bürger: 24,2 %, 4 Sitze

/Unabhängige Bürger: 24,2 %, 4 Sitze Freie Wählervereinigung Landshausen: 22,7 %, 4 Sitze

Wahlgemeinschaft Staufen: 16,2 %, 2 Sitze

REP : 6,2 %, 1 Sitz

: 6,2 %, 1 Sitz Freie Wählervereinigung Ballhausen: 7,1 %, 1 Sitz

