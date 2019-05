vor 21 Min.

Alle Infos zum Tag der Bundeswehr in Dillingen

Diese Soldaten des Informationstechnikbataillons 292 gehören zum Organisationsteam, das den Tag der Bundeswehr am 15. Juni in Dillingen vorbereitet.

Am 15. Juni 2019 findet in Dillingen der Tag der Bundeswehr statt. Hier finden Sie alle Informationen zu Anfahrt, Programm, Parkplätzen und Regeln.

Der Tag der Bundeswehr in Dillingen wird eine Großveranstaltung, zu der 25 000 Gäste erwartet werden.

Wann findet der Tag der Bundeswehr 2019 in Dillingen statt?

Am 15. Juni. Der Aktionstag selbst dauert von 9 Uhr bis 17 Uhr. Doch auch am Abend ist noch einiges geboten, denn der Tag der Bundeswehr geht ab 17 Uhr in ein Stadtfest über.

Wo findet die Veranstaltung statt und wie komme ich dort hin?

Die Bundeswehr präsentiert sich auf dem Festplatz Donaupark. Für Besucher gibt es drei große Parkflächen, von denen während der Veranstaltung (von 8.30 Uhr bis 21 Uhr) kostenlose und barrierefreie Shuttlebusse zum Veranstaltungsort fahren. Insgesamt sind 30 Busse im Einsatz.

Die Parkplätze sind:

In Dillingen: Die Parkplätze von BSH und Röhm sowie Parkflächen in den Ortsteilen Fristingen und Kicklingen



Die Parkplätze von BSH und Röhm sowie Parkflächen in den Ortsteilen Fristingen und Kicklingen In Holzheim : Kieswerk Wagner



: Kieswerk Wagner In Lauingen: Die Parkplätze von Same Deutz-Fahr sowie der Disco Evergreens



Die Parkplätze von Same Deutz-Fahr sowie der Disco Evergreens In Höchstädt: Die Parkplätze von Grünbeck und Thanner



Die Parkplätze von Grünbeck und Thanner In Gundremmingen: Parkplatz des Kernkraftwerkes



Was ist beim Tag der Bundeswehr in Dillingen geboten?

Die Bundewehr will den Besuchern an diesem Aktionstag die Möglichkeit geben, alle Bereicht der Truppe zu erleben. Das bedeutet, dass neben den Aufgabenbereichen Informationstechnik Bataillon 292 – das ist in Dillingen ansässig und organisiert den Tag der Bundeswehr in Dillingen - auch alle anderen Bereiche der Truppe zu sehen sein werden. Soldaten stellen Panzer vor und laden zum Mitfahren ein. Auch die Marine ist dabei und zeigt an und in der Donau, was sie leistet. Neben militärischen Schnellbooten, bei denen Besucher mitfahren dürfen, sind die Kanuten der Bundeswehr auf der Donau unterwegs.

Auf dem Festplatz gibt es zudem ein Showprogramm. Dort tritt das Musikkorps der Bundesswehr auf, außerdem spielt Popsänger Severino Seeger (DSDS-Gewinner 2015) zwei Konzerte. Auch der Komiker Ausbilder Schmidt ist auf der Bühne zu sehen.

Was sollten Besucher sonst noch wissen?

Auf dem Veranstaltungsgelände sind Glasflaschen und Gläser aus Sicherheitsgründen verboten (Ausnahmen gibt es für Babynahrung). Ebenso nicht erlaubt sind Laserpointer, Lärminstrumente, Drohnen, Pocket Bikes, Fahrräder (vor dem Gelände gibt es Fahrradstellplätze), Reizstoffe, brennbare Flüssigkeiten, jegliche Formen von Waffen und Anscheinswaffen sowie sonstige gefährliche Gegenstände. Taschen dürfen nicht größer als Din A4 sein und werden stichprobenartig durchsucht.

Hunde dürfen auf das Veranstaltungsgelände, müssen aber an die Leine genommen werden.

Der Eintritt ist frei. (jako, pm)

