vor 34 Min.

Alle Infos zur Podiumsdiskussion vor der Wahl

Am 8. Oktober findet die Podiumsdiskussion unserer Zeitung in Lauingen statt. So können Sie den Kandidaten Fragen stellen.

Von Jakob Stadler

In zwei Wochen ist es so weit. Dann, am 14. Oktober, wählen nicht nur alle Bayern einen neuen Bezirks- und Landtag, sondern auch die Lauinger ihren nächsten Bürgermeister. Drei Kandidaten stehen zur Wahl. Alle drei haben kommunalpolitische Erfahrung und wissen, welche Aufgaben sie als Rathauschef in Lauingen erwarten.

Der Hintergrund der Wahl ist ein trauriger. Lauingens Erster Bürgermeister Wolfgang Schenk ist im Juni überraschend gestorben, nachdem er in einer Stadtratssitzung zusammengebrochen ist. Das war ein Schock für Lauingen und den ganzen Landkreis.

Nun ist es an der Zeit, einen Nachfolger zu wählen. Gesetzlich ist klar geregelt, wann das in so einem Fall passieren muss.

Wahl in Lauingen: Der Sieger bleibt bis 2026

Daraus ergibt sich noch eine Besonderheit, die diese Wahl für Lauingen noch wichtiger macht: Weil es zum Zeitpunkt der Bürgermeisterwahl weniger als zwei Jahre bis zur nächsten Kommunalwahl sind, werden die Abstimmungen beim übernächsten Mal angeglichen. Wer am 14. Oktober gewinnt, muss sich also erst 2026 wieder zur Wahl stellen.

Noch ein Grund also, warum sich die Lauinger genau überlegen sollten, wem sie ihre Stimme geben. Wer noch eine Entscheidungshilfe braucht, hat am Montag, 8. Oktober, die Gelegenheit, die Kandidaten ein wenig besser kennenzulernen. Unsere Zeitung organisiert eine Podiumsdiskussion in der Lauinger Stadthalle. CSU-Kandidatin Katja Müller, SPD-Kandidat Matti Müller und FDP-Kandidatin Claudia Stocker stellen sich den Fragen unserer Redakteure. An wichtigen Themen für die Stadt Lauingen mangelt es nicht: Wie geht es in der Innenstadt weiter? Wie sollen die hohen Fördergelder für Herzog-Georg-Straße und Marktplatz eingesetzt werden? Was ist mit dem Verkehrskonzept?

Zur Podiumsdiskussion im Voraus Fragen stellen

Wir stellen aber auch Ihre Fragen. Was wollen Sie von den Kandidaten wissen? Schicken Sie uns Ihre Fragen bis Freitag, 5. Oktober, per E-Mail an redaktion@donau-zeitung.de. Schreiben Sie bitte Ihren vollständigen Namen mit Telefonnummer für Rückfragen dazu.

Natürlich können Sie auch bei der Veranstaltung am Montag, 8. Oktober, direkt Fragen an die Kandidaten stellen – wir planen Zeit für eine Zuschauerrunde ein.

Beginn unserer Podiumsdiskussion ist um 19 Uhr, Einlass ist bereits ab 18 Uhr. Es ist freie Platzwahl, eine Bewirtung in der Halle ist nicht vorgesehen. Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich, um am 14. Oktober die für Sie richtige Wahl zu treffen!

Themen Folgen