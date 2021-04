Aller guten Dinge sind zehn

Bewegung an der frischen Luft ist wichtig und macht Spaß – mit den richtigen Spielen. Wir stellen in unserer Serie heute den Tipp eines ehemaligen Lauinger Schulleiters vor

Hubert K. Schwarzer war früher Rektor an der Carolina-Frieß-Grundschule in Lauingen. Er schreibt, dass er das Spiel öfter mit den Kindern im Sportunterricht gespielt hat. Man kann das Zehnerle-Spiel in verschiedenen Schwierigkeitsgraden, allein und in der Gruppe spielen. Schwarzer sagt, dass das Spiel vor 50 bis 60 Jahren sehr beliebt gewesen sei. Zum Teil wird es heute noch gespielt. „Man kann sich immer neue Formen für das Zehnerle-Spiel ausdenken. Man bewegt sich dabei mit viel Freude und Spaß und wird im Lauf der Zeit immer besser.“

Es kommt darauf an, möglichst geschickt einen Ball gegen eine Wand zu werfen und ihn dann sicher aufzufangen. Wenn man es in der Gruppe spielt, kommt noch dazu, dass man sich auf die Regeln einigen muss und im Spiel als Spieler oder Spielerin und gleichzeitig als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin immer wieder gemeinsame Entscheidungen trifft. Also muss man oft auch viel diskutieren und besprechen.

Für das Spiel benötigt man einen Ball, der sich gut werfen und fangen lässt. Außerdem braucht man eine Wand, gegen die man den Ball werfen darf, und Platz davor, um in Bewegung den Ball wieder fangen zu können.

Zuerst wirft man den Ball in einfacher Form zehn Mal gegen die Wand und fängt ihn wieder sicher mit beiden Händen auf. Wenn das gelungen ist, kommt eine etwas schwierigere Form des Werfens oder Auffangens. Die macht man dann neun Mal. Die nächste Version acht Mal. So geht das immer weiter, bis man die schwierigste Form am Schluss nur noch einmal machen muss, um das Spiel zu beenden oder um zu gewinnen. Wenn bei einer Übung ein Fehler passiert, muss man allerdings wieder von vorne anfangen! So wird man immer geschickter im Werfen und Fangen des Balles.

In der Gruppe beginnt jemand und wirft so lange die abgesprochenen Übungen, bis ein Fehler passiert. Dann scheidet man aus und der oder die nächste kommt dran. Wenn alle ausgeschieden sind, beginnt man wieder wie vorher mit der ersten Person und der ersten Übung. Gewonnen hat dann, wer als Erste oder Erster alle zehn Übungen ohne Fehler durch hat.

Um das Spiel komplizierter zu machen, kann man unterschiedliche Wurfregeln bestimmen. Hier ein paar Anregungen: Ball mit einer Hand gegen die Wand werfen und auffangen, Ball gegen die Wand werfen, klatschen und auffangen, Ball unter einem Bein hindurchwerfen, werfen, sich einmal um die eigene Achse drehen und fangen, rückwärts werfen und fangen …

