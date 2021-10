Wetter im Kreis Dillingen: Jetzt beginnt die Sofa-Zeit

Plus Unser Beobachter Benjamin Grimm rät, das Wochenende noch zu nutzen. Denn die ersten November-Tage schauen aktuell gruselig aus.

Was für eine Suppe! Aber: Hat sich der Nebel mal verzogen, dann scheint hier und dort im Landkreis Dillingen auch die Sonne. Und die macht stellenweise richtig warm, wie unser Wetterbeobachter Benjamin Grimm weiß. Er erklärt weiter: „Wie die letzten Tage schon zu sehen war, können sich die Nebel- und Hochnebelfelder recht zäh halten. Lösen sich diese auf, besteht übers Wochenende die Chance, dass wir nochmals freundliches und eventuell mildes Oktoberwetter bekommen.“ Aber dann ...