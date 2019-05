vor 56 Min.

Alles Gute zum Geburtstag, lieber Flori

Der Wallach wird heute 35 Jahre. Das Pferd ist trotz seines stolzen Alters topfit und reitbar. Eine Besonderheit im Landkreis

Heute hat sich Flori richtig rausgeputzt. Und sogar ein paar Blümchen zieren sein Halfter. Es ist eben ein besonderer Tag. So oder so. Denn Flori hat heute Geburtstag – er feiert seinen 35. Das ist für ein Großpferd, wie er es ist, ein stolzes Alter. Hinzu kommt, dass der dunkle Wallach noch immer topfit und reitbar ist. Damit ist er im Landkreis vermutlich ein Unikat.

Dabei hat das Pferd schon einiges in seinem langen Leben erlebt und so manchen gesundheitlichen Rückschlag gut überstanden. Flori, der eigentlich Florett heißt, ist ein Nachkomme des bekannten Springhengstes Furino II, der aus der Zucht von Franz Prade aus Oberhausmehring stammt. Auch die Mutter lief erfolgreich auf der Trabrennbahn. Seit vielen, vielen Jahren lebt Flori nun schon in Lutzingen. Er hat so einigen jungen Reiterinnen gezeigt, dass das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde liegt, heißt es in der Pressemitteilung.

Und noch heute freut sich das Geburtstagstier über regelmäßige Ausritte – am liebsten mit seiner besten Freundin Hexe. Das kleine Pony ist seit 20 Jahren ein treuer Weggefährte von Flori. Natürlich auch am heutigen Festtag. (pm)

