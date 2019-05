16.05.2019

Alles zu Ausbildung und Praktikum

Berufsbörse in Giengen

Die diesjährige Berufsinformationsbörse der Giengener Agenda-Gruppe „Betriebe und Schulen“ findet am Mittwoch, 22. Mai, ab 18 Uhr in der Walter-Schmid-Halle in Giengen statt. Alle Schüler der Giengener Schulen, die im kommenden Jahr eine Ausbildung beginnen möchten beziehungsweise einen Platz für ein Praktikum suchen, sind mit ihren Eltern willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Einladung gelte besonders auch für Besucher von auswärts.

Die Agenda-Gruppe präsentiert mit dieser Informationsveranstaltung dem Publikum ein breites Spektrum an Berufsfeldern. Bei dieser Veranstaltung wird die Möglichkeit geboten, sich zu informieren und bei einem Gespräch die Ausbildungsbetriebe persönlich kennenzulernen. Die Teilnahme der Eltern ist ausdrücklich empfohlen und wichtig, da sie für die Berufswahl ihrer Kinder in besonderer Verantwortung stehen. Auch dieses Jahr wird es für die Giengener Schüler wieder am Ende der Veranstaltung eine kleine Verlosung von gestifteten Preisen geben.

Etwa 55 Betriebe haben laut Mitteilung wieder ihre Teilnahme zugesagt. Besonders für angehende Abiturienten ist interessant, dass auch die DHBW Heidenheim sowie die Hochschule Aalen über die Möglichkeiten des Dualen Studiums informieren. Die Agenda-Gruppe stellt darüber hinaus jedes Jahr ein Lehrstellenangebot auf der Giengener Homepage unter www.giengen.de bereit. Hier werden noch unbesetzte Lehrstellen für den Ausbildungsbeginn September 2019 veröffentlicht. (pm)

