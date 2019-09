vor 39 Min.

Alles zur tollen Knolle

Kartoffelmarkt in Bächingen

In der Umweltstation Mooseum in Bächingen findet am Sonntag, 15. September, der Apfel- und Kartoffelmarkt statt. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Gäste ein buntes Programm rund um die „leckere Paradiesfrucht und die tolle Knolle“. Unter dem Motto „Schmecken und Entdecken“ gibt es einen bunten Markt mit Leckereien und Nützlichem aus der Region. Ebenfalls wird es die Möglichkeit geben, besondere Apfelsorten und lilafarbene Kartoffeln zu kosten, sowie sich dazu beraten zu lassen. Wer Sorten bestimmen lassen möchte, kann sie mitbringen. Zusätzlich zum Markt wird altes Handwerk vorgestellt. Für das leibliche Wohl der Gäste und musikalische Unterhaltung wird gesorgt. Für Kinder gibt es ein Bastelangebot. Im alten Schloss nebenan wird zusätzlich der Künstler Bernhard Schmid, der seine Werke aus alten Apfelbäumen herstellt, seine Künste präsentieren. Märchenstunden und Führungen im Schloss runden das Angebot ab. (pm)

