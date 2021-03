Alltag mit Corona: Liebe Eltern, Ihr macht einen tollen Job!

Plus Sie sind die stillen Helden der Corona-Krise: Für Eltern ist die Belastung in den vergangenen Monaten enorm. Im Lockdown geben sie jeden Tag ihr Bestes und haben Lob verdient.

Was sie täglich leisten, fällt kaum auf. Sie agieren im Hintergrund, jammern nicht. Kurz: Sie sind die stillen Helden der Corona-Krise. In den vergangenen Monaten hatten es Mütter und Väter nicht leicht. So schnell wird sich an den Herausforderungen, denen sie in ihrem Alltag begegnen, vermutlich auch nichts ändern. Deutschlandweit steigen die Corona-Zahlen, Mutationen breiten sich aus und damit schließen sich auch die Türen von Schulen und Kitas teilweise wieder.

Mama und Papa sind inzwischen wahre Superhelden

Mama und Papa war gestern: Wie Superhelden müssen Eltern im Lockdown auf einmal in die verschiedensten Rollen schlüpfen. Rund um die Uhr vereinen sie Erzieher, Lehrer und Spielgefährte. Und damit nicht genug. Zusätzlich müssen sie auch Haushalt und Beruf unter einen Hut bekommen. Die Liste der Aufgaben wird immer länger. Hat das Kind beispielsweise Erkältungssymptome, muss seit Beginn dieser Woche auch noch ein Corona-Test organisiert werden.

Ein Moment innehalten auf das Geleistete blicken

Die Belastung ist enorm. Umso wichtiger ist es, in all dieser Hektik einen kurzen Moment innezuhalten und auf das Geleistete zurückzublicken. Eltern haben in diesen Tagen großes Lob verdient. Seit Monaten kämpfen sie sich durch ihren Alltag. Dass viele von ihnen erschöpft sind, ist nachvollziehbar.

Angebote wie das Elterntelefon in Dillingen sind wichtig

Keine Überraschung ist es deshalb auch, dass der Gesprächsbedarf in Corona-Zeiten gestiegen ist, wie die Zahlen des Dillinger Elterntelefons belegen. Dass es ein solch niederschwelliges Angebot gibt, bei dem sich Eltern anonym Hilfe holen oder den Frust von der Seele sprechen können, ist den ehrenamtlichen Helfern zu verdanken. So aussichtslos die Lage scheinen mag, manchmal kann ein Zuhörer, der lobende Worte findet, bei allen Sorgen den Alltag ein bisschen besser machen.

