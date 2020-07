vor 16 Min.

Alltagsbegleiter in Dillingen

Neun neue Helfer erreichen Zertifikat. Wann sie wo unterstützen

Neun neuen Alltagsbegleiterinnen überreichte Kursleiter Andreas Weber ihre Zertifikate in den Räumen des Provinz- und Tagungshauses der Dillinger Franziskanerinnen.

Mit der Schulung erfüllen die Teilnehmerinnen die Voraussetzungen des Paragraf 45a SGB XI.

Die Einsatzmöglichkeiten umfassen alle Angebote zur Unterstützung im Alltag. Betreuungs- und Entlastungsleistungen, wie haushaltsnahe Dienstleistungen, Alltagsbegleitung und Pflegebegleitung als auch der Einsatz in Betreuungsgruppen, in ehrenamtlichen Helferkreisen und in der Tagesbetreuung in Privathaushalten können durch die frisch geschulten Kräfte übernommen werden.

Der Kurs umfasst drei Module, die die Themenbereiche „Betreuung Pflegebedürftiger“, „Kommunikation und Begleitung“ und „Unterstützung bei der Haushaltsführung“ mit insgesamt 40 Unterrichtseinheiten abdecken.

Er richtet sich an pflegende Angehörige, interessierte Laien und Pflegeprofis, die gemeinsam ihre theoretischen Kenntnisse bei der Unterstützung im Alltag vertiefen und praktische Umgangshilfen und Beschäftigungsmöglichkeiten erlernen möchten. Durch die Möglichkeit zur Hospitation auf einer Demenzabteilung und durch einen Erste-Hilfe-Kurs für Notfälle bei Senioren wird die Veranstaltung abgerundet.

Die erbrachten Dienstleistungen können über die Umwandlung des ambulanten Sachleistungsbetrages oder den Entlastungsbetrag mit der Pflegekasse abgerechnet werden. (pm)

erhalten Interessierte bei Claudia Fichtner unter 09074/4289765.

