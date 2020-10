vor 20 Min.

Alois Jäger führt weiter den FDP-Kreisverband

Auf eines ist der wiedergewählte Kreisvorsitzende besonders stolz

Alois Jäger ist bei der Kreishauptversammlung der Liberalen einstimmig in seinem Amt als FDP-Kreisvorsitzender bestätigt worden. Er wertet „diese überwältigende Zustimmung als Anerkennung der geleisteten Arbeit und als großen Vertrauensbeweis“ für seine Zukunft als Vorsitzender des FDP-Kreisverbands.

Im Mittelpunkt seines Rechenschaftsberichts stand die Kommunalwahl, mit deren Ergebnis die FDP laut Pressemitteilung durchaus zufrieden sein kann. Besonders stolz sei er, so Jäger, dass mit ihm erstmals ein FDP-Kandidat aus dem Landkreis Dillingen in den Schwäbischen Bezirkstag gewählt wurde. „Das ist bisher einmalig bei uns im Kreisverband Dillingen“, sagte Jäger. In seinem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre hob der Kreisvorsitzende einige Veranstaltungen hervor, wie das FDP-Sommerfest, das Schafkopfturnier, den Neujahrsempfang mit Bezirkstagspräsident Martin Sailer, den Besuch des Parlamentarischen Geschäftsführers der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann, wie auch die veranstalteten Videokonferenzen in der Coronazeit.

Nach der Neuwahl verkündete der stellvertretende FDP-Bezirksvorsitzende Walter Lohner das Wahlergebnis: Neben dem einstimmig gewählten FDP-Kreisvorsitzenden Jäger wurden Walter Tobias ( Gundelfingen), Anatoly Schweigert ( Lauingen) und Sophie Pranghofer (Dillingen) als Stellvertreter gewählt. Im Amt des Schatzmeisters bestätigten die Mitglieder Manfred Samson (Gundelfingen). Lothar Scheuing (Gundelfingen) übernimmt weiterhin das Amt des Schriftführers. Als Beisitzer wurden Walter Lohner (Gundelfingen), Manfred Jüttner (Gundelfingen), Georg Rebele (Lauingen), Daniel Wudy (Gundelfingen), Christian Weber (Dillingen), Kai Bewig (Lauingen) sowie Philipp Barfuß (Lauingen) in den Kreisvorstand gewählt.

Unter dem Motto „Mission Aufbruch“, das sich die FDP für den Bundesparteitag gegeben hat, diskutierten die Liberalen zusammen mit dem FDP-Bundestagskandidaten Marcus Schürdt, wie man aus dem Jahr der Krise ein Jahrzehnt des Aufstiegs schaffen kann. Schürdt möchte laut Mitteilung weg von einer Verbotspolitik hin zu einer Politik, die das Land nicht bremst, sondern entfesselt, um ein erneutes Wirtschaftswunder zu entfachen. Schürdt, der sich selbst als Diplomat beschreibt, der sich auch nicht vor Konflikten scheut, sieht laut Pressemitteilung die hohen Energiekosten wie auch den miserablen Netzausbau und die daraus entstehende schleppende Digitalisierung in Deutschland als einen großen Nachteil für unsere Wirtschaft an. „Hier müssen Lösungen zwischen Wirtschaft und Umweltschutz gefunden werden, die aber nur durch eine Verwirklichung von Ideen und nicht durch Verbote erreicht werden“, so der liberale Spitzenkandidat. (pm) Foto: Jäger

