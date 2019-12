Als Orkan Lothar über dem Kreis Dillingen tobte

Plus 20 Jahre ist es her, dass der Sturm auch in der Region Millionenschäden verursachte. Hunderte von Feuerwehrleuten waren am zweiten Weihnachtsfeiertag im Dauereinsatz. In mehreren Fällen hatte die Region großes Glück

An diesen zweiten Weihnachtsfeiertag dürften sich viele Menschen im Landkreis Dillingen erinnern. Das Festmahl war für die meisten schon vorbei, als ein Jahrhundertsturm richtig loslegte. Im Gegensatz zu heutigen Tagen waren die Warnungen im Vorfeld damals ziemlich verhalten ausgefallen.

Als 2007 Orkan Kyrill wütete, war dies ganz anders. Da konnte man dann in Live-Tickern verfolgen, welche Schäden der Sturm angerichtet hatte. Anders 1999, da war im Heiligabend-Wetterbericht unserer Zeitung zwar stürmischer Wind an den Weihnachtsfeiertagen angekündigt, von medialer Hyperventilation war diese Prognose aber weit entfernt. Und so störte der Orkan Lothar mit Windgeschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern den Weihnachtsfrieden im Landkreis ziemlich unvermittelt.

Die Polizei sprach vom "totalen Chaos"

Als die ersten Ausläufer des Sturms in den frühen Nachmittagsstunden das Dillinger Land streiften, sprach die Polizei vom „totalen Chaos“. Hunderte von Feuerwehrleuten hatten im gesamten Landkreis alle Hände voll zu tun, um Schäden zu beseitigen oder vorzubeugen, dass nichts Schlimmeres passierte.

Pures Glück in Lauingen und Mörslingen

In einigen Fällen war es pures Glück, dass Lothar keine katastrophalen Folgen hatte. Etwa in Lauingen, da konnten die Floriansjünger der Albertus-Magnus-Stadt gerade noch rechtzeitig die Brüderstraße sperren. Denn der Sturm brachte den Giebel des mehr als 500 Jahre alten Gasthauses Sonne ins Wanken. Eine Minute, nachdem die Feuerwehr die Absperrung eingerichtet hatte, stürzte das Mauerwerk des Giebels in die Brüderstraße hinab. Ein ähnlicher Fall ereignete sich in Mörslingen, dort hatte ein Bauherr Pech. Der größte Teil des Dachstuhls seines Rohbaus wurde vom Orkan mitgerissen.

In Mörslingen flog ein Dachstuhl mit dem Wind davon.

Er flog mit dem Wind davon und begrub zwei Autos unter sich. Nicht auszudenken, was passiert wäre, hätte sich jemand in Fahrzeugen, die total beschädigt wurden, aufgehalten.

Bäume in Gärten, an Straßenrändern und im Wald wurden entwurzelt, sie fielen um wie Streichhölzer. Eine Lauingerin beobachtete eine Windhose in ihrem Garten und stellte konsterniert fest: „Die dicksten Bäume wurden entwurzelt, es war wie nach einem Bombenangriff.“ Allein die Dillinger Feuerwehr, die die Hilfsarbeiten ab 13.30 Uhr koordinierte, zählte bis 16 Uhr, als Lothar noch so richtig tobte, etwa 100 Einsätze.

Wer war schlimmer? Lothar oder Wiebke?

Der Katastrophenschutzbeauftragte im Dillinger Landratsamt, Peter Bohmann, kann sich noch gut daran erinnern, dass sehr viele Helfer am zweiten Weihnachtsfeiertag im Sturmeinsatz waren. Manche Details habe er aber inzwischen vergessen, gesteht der Katastrophenschützer. Bohmann zieht aber folgendes Fazit: „Von den Schäden her war Lothar bei uns nicht ganz so schlimm wie Wiebke.“ (Als Orkan Wiebke wütete und das Zusamtal geflutet war).Dieser Orkan hatte 1990 auch im Landkreis Dillingen ganze Waldstücke flachgelegt. „Von der Heftigkeit her war Lothar der zweitstärkste Orkan, den ich bisher erlebt habe“, sagt Bohmann. Er ist seit 1985 mit dem Katastrophenschutz in der Region betraut.

Am Tag danach zeichnete sich ab, dass Lothar im Wald besonders heftig gewütet hatte. Im Dillinger Forstamt hieß es, von der Menge des Bruchholzes her sei es wohl „ein halber Wiebke“ gewesen.

Unzählige Bäume im Landkreis knickte der Sturm wie Streichhölzer ab.

Der Gundelfinger Forstwart Max Friedl zog dagegen ein anderes Fazit.

Die Gewalt des Sturmes habe im Stadtwald noch schlimmere Auswirkungen gehabt als der Jahrhundertsturm des Jahres 1990.

Stark hatte der Sturm auch den Wald in der Bertenau bei Kicklingen verwüstet. Der damalige Landwirtschaftsminister Josef Miller begutachtete im Winter des Jahres 2000 die Schäden. Nach dem Ministerbesuch gab es finanzielle Unterstützung bei der Aufarbeitung.

Der Orkan Lothar war laut wetteronline der bislang teuerste und zugleich verheerendste Sturm der vergangenen Jahrzehnte. Er wütete über Frankreich, Süddeutschland, Österreich und der Schweiz.

Total zerfetzt wurde dieses Zelt am Aislinger Ortseingang.

110 Menschen starben, der Gesamtschaden wird mit rund 11,5 Milliarden Euro angegeben. Unterm Strich kam der Landkreis Dillingen trotz der Millionenschäden noch glimpflich davon. Denn es gab in der Region keine Verletzten oder gar Todesopfer.

