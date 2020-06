vor 22 Min.

Als der Krieg für fünf Tage im Landkreis Dillingen wütete

So war die Schwäbische Landeszeitung am 7. Mai 1946 betitelt. Im Bericht dazu wurde an das Kriegsende am 8. Mai 1945 erinnert.

Zeitzeugen berichten von ihren traumatischen Erlebnissen vor 75 Jahren

Von Horst von Weitershausen

Der Zweite Weltkrieg ging in Europa mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands am 8./9. Mai vor 75 Jahren zu Ende. Im Landkreis Dillingen endeten die Kampfhandlungen nach dem Einmarsch der amerikanischen 12. Panzerdivision bereits zwischen dem 22. und 26. April (wir berichteten). Auf unsere Berichte hin haben sich weitere Zeitzeugen gemeldet. So berichtete Hanna Delle vom Lindenwirt, 8. Klasse, in einem Aufsatz von ihrem Erlebnis am 19. April 1945: „Mein Vater Jakob Delle ging nach Obermedlingen in den Wald, um Holz zu holen. Alles ging gut. Als mein Vater den Wald verlassen hatte, hörte er plötzlich in der Ferne das Brummen eines Flugzeuges. Nun wurden mehrere feindliche Flugzeuge sichtbar. Sie überflogen den Wald. In der Meinung, ungehindert weiterfahren zu können, verließ mein Vater den Wald. Nun hörte er Maschinengewehre rattern. Bei meinem Vater war noch ein Sohn meiner Nachbarn und eine Flüchtlingsfrau. Sie suchten Schutz vor den feindlichen Geschossen. Der 15-jährige Junge (Scheinost Emil) wurde von einer Kugel durch die Brust tödlich getroffen. Die Flüchtlingsfrau kam mit einem leichten Streifschuss davon. Meinem Vater wurde ein Bein abgeschossen. Eines der beiden Pferde bekam 21 Schüsse und war sofort tot. Das andere Pferd bekam einen Schuss in den Rücken. Mein Vater hatte den Fuß mit dem abgeschossenen Leitseil abgebunden. Nach einiger Zeit wurde er auf einem kleinen Handwagen in das Lazarett nach Obermedlingen eingeliefert.“

Ihre jüngere Schwester Else Delle, 6. Klasse, berichtet in einem Aufsatz über ein Erlebnis am 24. April 1945: „Es war bei meinem Onkel Johann Bendele (Sailermichel), Hausnummer 45. Mehrere junge SS-Männer schliefen im Stall und in der Scheune. Nachmittags nach 15 Uhr griffen feindliche Flieger unser Dorf an. Ein junger Soldat sprang in das Haus meines Onkels. Unter der Haustüre traf ihn ein Geschoss und riss ihm einen Fuß ab. Das Geschoss ging durch das Treppenhaus, durch eine Tüte mit schwarzer Farbe und riss einer Flüchtlingsfrau, welche eben in den Keller ging, einen Finger ab. Mein Onkel und die Frau waren ganz angeschwärzt von der Farbe. Als mein Onkel von dem Keller heraufkam, waren die Scheune und der Schafstall schon ganz abgebrannt. Das Wohnhaus konnte noch gerettet werden.“ Diese beiden schriftlichen Dokumente wurden vom ehemaligen Bürgermeister aus Bächingen, Altbürgermeister Wilhelm Rochau, aufgezeichnet.

Er selbst berichtet über seine Erlebnisse am 23/24. April in Bächingen: „Ich war sechs Jahre alt, und wir alle glaubten, der Krieg ist vorbei. Doch das Gegenteil war der Fall, denn fast jeden Tag spürte und hörte man in der näheren und weiteren Umgebung noch Kriegshandlungen. Am 23. April abends kam ein SS-Sprengkommando nach Bächingen und sprengte die Hutbrücke und die Brenzbrücke an der Medlinger Straße. Es war ein furchtbares Krachen, das die südliche Hälfte der Brücken zum Einsturz brachte. Von deutscher Militärseite aus hieß es: Bächingen wird bis zum Letzten verteidigt. Nun musste mit einem Fliegerangriff gerechnet werden. Also wurde noch an diesem Abend bei uns der wichtigste Hausrat auf Wagen geladen und mit dem Vieh in den Garten ‚Am Weiher‘ gebracht. Die Nacht verbrachten wir im Keller von Sailermichels Stadel, neben unserem Garten. Auch andere Familien und deutsche Soldaten haben sich hier zum Widerstand verschanzt. Mein Vater sagte zu einem blutjungen Soldaten: ‚Bleib entweder hier im Keller oder haue ab, sonst wird dieser Stadel noch Angriffspunkt für die feindlichen Flieger.‘ Über uns hinweg schoss die ganze Nacht eine Flak, die am ‚Hohen Berg‘ in Sontheim postiert war, Geschosse nach Gundelfingen. Wir hatten furchtbare Angst und trauten uns nicht vom Keller heraus. Aufklärungs- und Erkundungsflieger flogen am anderen Morgen ununterbrochen über unser Dorf. Die verstreute Wehrmacht hatte sich überall verschanzt und wollte nicht aufgeben. Dann geschah das Furchtbare! Ab circa 15.30 Uhr nachmittags griffen Tiefflieger, sogenannte Jabos, das Dorf an. Es hagelte über eine Stunde Brandbomben und Geschosse auf die Gebäude, sodass es fast in allen Straßenzügen brannte und rauchte. Nachdem viele Bewohner ihre Anwesen verlassen hatten und sich außerhalb des Dorfes aufhielten, war die Brandbekämpfung nur in wenigen Gebäuden erfolgreich. Eine schlagkräftige Feuerwehr gab es nicht, und Wasser aus der Wasserleitung, die wegen der Brenzbrückensprengung abgestellt war, stand zum Löschen nicht zur Verfügung. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir am anderen Tag ein aufloderndes Feuer beim Nachbarn Häring mit einer Handspritze und Kübeln bekämpften. Noch in der Nacht gingen wir wieder in unser Haus zurück und schliefen alle zusammen mit den Eltern auf dem Boden in deren Schlafzimmer. Die deutsche Wehrmacht hat den Ort verlassen und sich ins weite Feld zurückgezogen, und die Amerikaner rückten in das Dorf ein und ließen sich in den Häusern nieder. Als wir am anderen Morgen aufstanden, sahen wir, wie sich die amerikanischen Soldaten mit Eiern und Rauchfleisch aus der Speisekammer versorgten. Ein Soldat stand an der Haustüre auf Wache, war aber sehr freundlich zu uns. Wir Kinder bekamen von den Soldaten Schokolade und Süßigkeiten, die wir bis dahin nicht kannten. Eine Besonderheit waren für uns die schwarzen Soldaten, denn wir hatten noch nie so hautnah Schwarze gesehen. Als wir zum Sportplatz gingen, sahen wir überall auf den Straßen Soldaten, Autos und Panzer. Neben der gesprengten Brenzbrücke fuhren die Panzer durch das Wasser über die Brenz. Wir winkten den Soldaten immer wieder zu und freuten uns, dass der Krieg wenigstens bei uns aus war.“

Wie es zu dem unglücklichen 24. April 1945 mit Toten und Verletzten in Gundelfingen gekommen ist, berichtet Siegfried Wölz, der damals acht Jahre alt gewesen war: „Zwei sehr mutige Männer aus Gundelfingen, der kriegsversehrte Ernst Bauriedl und Christian Hörger, fuhren nach Lauingen, das von den Amerikanern schon besetzt war, und haben gebeten, dass die amerikanischen Soldaten auch in Gundelfingen einmarschieren. Daraufhin kamen tatsächlich vier oder fünf Ami-Jeeps nach Gundelfingen, auf dem ersten Jeep saßen auch die beiden Gundelfinger. Sie fuhren bis zum Café Konrad und drehten dort um in Richtung Innenstadt. Dies habe ich als achtjähriger Junge gesehen und bin, wie andere Kinder, nebenher ein Stück mitgesprungen. Die amerikanischen Soldaten sollen bei Bürgermeister Hausmann gewesen sein, um die Übergabe der Stadt auszuhandeln, um danach einzumarschieren. Hausmann hat die Übergabe am 23. April jedoch abgelehnt. So kam dann der 24. April, als am frühen Morgen bereits junge SS-Leute nach Gundelfingen gekommen waren. Sie sprengten die Brücken, und all das Elend des Tages begann.“

