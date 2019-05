16:44 Uhr

Alte B16 zwischen Dillingen und Steinheim wird gesperrt

Auch die Unebenheiten auf der ausgebauten Steinheimer Ortsdurchfahrt werden in den Pfingstferien beseitigt.

Die Kreisstraße DLG 42 erhält in den Pfingstferien einen neuen Belag. Auch die Unebenheiten auf der Ortsdurchfahr werden beseitigt.

Die alte Bundesstraße 16 zwischen Steinheim und der Schretzheimer Kreuzung erhält einen neuen Belag. Und auch die Unebenheiten auf der Steinheimer Ortsdurchfahrt werden in Kürze beseitigt.

Busse können nur die östliche Haltestelle anfahren

Wegen der Deckenbauarbeiten muss die Kreisstraße DLG 42 (ehemalige B16) ab der Schretzheimer Kreuzung in Dillingen bis Steinheim während der Pfingstferien vom 11. bis 14. Juni voll gesperrt werden, teilt das Dillinger Landratsamt mit. Deshalb können in dieser Zeit die Busse in Steinheim nur die östliche Bushaltestelle (bei der Firma Mayerle) anfahren. Dafür bitten die Stadt Dillingen und das Landratsamt um Verständnis.

Auf Umwegen ins Gewerbegebiet

Das Gewerbegebiet Ost in Dillingen kann während der Bauarbeiten nur von der Kreisstadt her über die Einsteinstraße und Rudolf-Diesel-Straße erreicht werden. Die Zufahrt nach Steinheim werde ausschließlich über die Bundesstraße 16 aus Richtung Höchstädt möglich sein. Der Müll könne planmäßig in Steinheim abgefahren werden. Die Abfuhr beginnt im Westen ab 6 Uhr.

Vier Zentimeter Asphalt werden abgefräst

Auf der bestehenden Strecke zwischen Dillingen und Steinheim werden laut Kreisbehörde vier Zentimeter Asphalt abgefräst und vier Zentimeter neuer Asphaltbeton eingebaut. Die Zufahrt zum Baugebiet „Wickenpoint“ sei zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. Im Zuge dieser Maßnahme werden die Unebenheiten des Asphaltbelages in der Ortsdurchfahrt Steinheim vom westlichen Ortsanfang bis zur Egaubrücke beseitigt, informiert das Landratsamt. Das Thema war im Dillinger Stadtrat aufgekommen. In einer Sitzung hatten Räte über die Unebenheiten auf der ausgebauten Strecke geklagt.

Die Kosten liegen bei etwa 200.000 Euro

Die Kosten für die Deckenerneuerung zwischen Dillingen und Steinheim sowie die noch ausstehenden Restarbeiten an Einmündungen und an den Bushaltestellen belaufen sich auf etwa 200.000 Euro. Die Mängelbeseitigung auf der Ortsdurchfahrt in Steinheim habe die Firma, wie Landratsamtssprecher Peter Hurler sagt, auf ihre eigenen Kosten übernommen. (bv, pm)

