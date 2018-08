00:34 Uhr

Alte und neue Gesichter im Unternehmerparlament

Die Mitglieder der Regionalversammlung Dillingen der Industrie- und Handelskammer Schwaben stehen fest

Die Wirtschaft hat gewählt, die Mitglieder der elf Regionalversammlungen der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben stehen jetzt fest. Die Wahlbeteiligung im Juni und Juli lag trotz einer größeren Zahl von wahlberechtigten Unternehmen mit 10,8 Prozent auf dem Niveau des Jahres 2013. Wahlausschuss-Vorsitzende Hannelore Leimer wertet dies als „sehr gutes Ergebnis“. Die IHK Schwaben stelle sich damit dem weitverbreiteten Trend einer abnehmenden Wahlbeteiligung entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Mehr als die Hälfte der 556 Kandidaten für das schwäbische Unternehmerparlament hatten sich erstmals zur Wahl gestellt. Die erstmals Gewählten nehmen 45 Prozent der Sitze ein, informiert IHK-Präsident Andreas Kopton. Dies sind die 27 gewählten Mitglieder der IHK-Regionalversammlung Dillingen:

lWahlgruppe I, Produktion: Wolfgang Bartelt (GTG Gundelfingen), Gerhard Datismann (Verotec, Lauingen), Reinhold Fisel (Fisel, Dillingen), Josef Hertle (Krätz, Dillingen), Jürgen Hiltebrandt (Same Deutz-Fahr, Lauingen), Alexander Kollmann (Lokoma, Höchstädt), Gregor Ludley (Nosta, Höchstädt), Alexander Merenda (Gartner, Gundelfingen), Michael Ott (Röhm, Dillingen), Karl Pöhlmann (BSH, Dillingen), Sandra Stricker (Grünbeck, Höchstädt), Klemens Wölfel (Romakowski, Buttenwiesen).

lWahlgruppe II, Distribution: Walter Berchtenbreiter (Reitzner, Dillingen), Christoph Denzel (Denzel, Wertingen), Alfred Rudhart (Rudhart, Lauingen), Matthias Schlecht (Schlecht, Höchstädt), Manuel Schuster (Schuster Werbeagentur, Aislingen), Wolfgang Seeßle (Seeßle, Gundelfingen), Sarina Steinicke (Rewe, Dillingen), Gabriele Stepan (Stepan, Wertingen), Roswitha Stöpfel (Stöpfel, Gundelfingen).

lWahlgruppe III, Freizeit, Kultur und Gesundheitswesen: Gudrun Hander (Hotel-Gasthof Sonne, Gundelfingen).

lWahlgruppe IV, Transport, Logistik, Information und Kommunikation: Edwin Beitinger (TSB, Gundelfingen), Roland Sommer (C.S.M. EDV-Service, Lauingen).

lWahlgruppe V, Finanzwirtschaft: Alexander Jall (VR-Bank Donau-Mindel, Dillingen), Harald Künast (MKM, Höchstädt), Thomas Schwarzbauer (Sparkasse, Dillingen).

Die konstituierende Sitzung der IHK-Regionalversammlung Dillingen findet am 5. November statt. Hier wird ein neuer Vorsitzender gewählt, denn der Wertinger Peter Lachenmeir hat die Firma Grünbeck verlassen und ist jetzt bei Adelholzener im Chiemgau tätig. Die Dillinger Regionalversammlung entsendet vier Mitglieder in die IHK-Vollversammlung, die am 22. Januar zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammentritt. (bv)

