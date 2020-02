07:00 Uhr

Am Aschermittwoch unerlaubt Glücksspiele gezockt

Die Dillinger Polizei meldet Verstöße am Aschermittwoch in verschiedenen Gaststätten im Landkreis Dillingen.

Obwohl der Aschermittwoch bereits seit einigen Jahren nicht mehr als freier Arbeitstag in Bayern gilt, so haben doch Gaststätten und Lokale bestimmte Auflagen zu erfüllen, da dieser Tag als sogenannter „Stiller Tag“ eingestuft wird. Daher ist es unter anderem am Aschermittwoch verboten in der Zeit von 2 Uhr bis Mitternacht öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen darzubieten.

Glücksspielautomaten dürfen nicht bespielt werden

Darunter fällt auch das Betreiben von Glücksspielautomaten. Bei Kontrollen von insgesamt vier Gaststätten und Cafés wurde jedoch von Beamten der Dillinger Polizei festgestellt, dass die Automaten betrieben und teilweise auch bespielt wurden.

Jetzt gibt es eine Anzeige gegen die Gaststätten-Betreiber im Landkreis

Die Automaten wurden im Beisein der Beamten ausgeschaltet, die Betreiber müssen nun mit einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Gesetz zum Schutz von Sonn-und Feiertagen rechnen, heißt es im Polizeibericht von Donnerstag. (pol)

Lesen Sie auch:

Themen folgen