vor 19 Min.

Am Dillinger Bonaventura-Gymnasium gibt es einen neuen Zweig

Aufgrund einer neuen Organisationsform am Bonaventura-Gymnasium in Dillingen, haben die Schüler jetzt Spinde und die Lehrer unterrichten in festen Räumen. Für die Schüler gibt es verschiedene Aufenthaltsbereiche.

Die Einrichtung hat auch intern ihre Strukturen verändert. Was als Versuch geplant hat, sei jetzt schon ein Erfolg

Von Cordula Homann

Ab dem kommenden Schuljahr bietet das Dillinger Bonaventura-Gymnasium einen neuen Zweig an. Neben dem musischen, dem sprachlichen und dem naturwissenschaftlichen gibt es dann auch einen sozialwissenschaftlichen. Für Schulleiter Franz Haider ist das ein zukunftsträchtiger Zweig. Er passe nicht nur in die Zeit, sondern auch zum Profil des Gymnasiums. Träger der Einrichtung ist das Schulwerk in Augsburg. Auch dort sei die Initiative begrüßt worden, ebenso wie intern in der Schule.

Drei Argumente sprechen für den neuen Zweig

Vor allem drei Argumente sprechen laut Haider für den neuen Zweig: Bislang werde dieser in der Region nur im Günzburger Gymnasium angeboten; die Stadt Dillingen als Stadt der Caritas biete die nötigen Praktikumsplätze für die Schüler; Schüler könnten noch besser auf die Zukunft vorbereitet werden. „Theorie und Praxis sind im Lehrplan verbunden wie sonst in keinem anderen Zweig“, erklärt Haider.

Themen wie Ernährung oder Gesundheit gehören auch dazu

Der Alltagsbezug sei mit Themen Ernährung, Gesundheit, Rente oder Lebensmittelkunde gegeben. Die gymnasiale Grundbildung etwa mit Mathematik und zwei Fremdsprachen bleibt auch im neuen Zweig vorhanden, betont Haider. Eine weitere Fremdsprache oder der Wahlkurs Instrument können die Schüler ebenfalls dazunehmen. Im Schuljahr 2020/21 soll es losgehen. „Das ist ein zeitgemäßer Zweig. Damit erweitern wir ganz bonaspezifisch unser Angebot.“

Jetzt laufen die Schüler mehr als die Lehrer

Bereits in diesem Jahr hat die Schule zwei neue Organisationssysteme eingeführt. Schon immer waren am Bona die Pausen nach der zweiten und nach der vierten Stunde. Jetzt haben die Schüler nahezu nur noch Doppelstunden. Außerdem kommen die Lehrer nicht mehr in ihr Klassenzimmer, sondern die Schüler wechseln: Jeder Lehrer hat jetzt ein eigenes Zimmer.

Statt Klassenzimmern gibt es jetzt Spinde

Das System entstand in Zusammenarbeit mit dem Nördlinger Gymnasium, erklärt Haider. Zwei junge Lehrerinnen hätten die mögliche Zeitersparnis durch das neue System ausgerechnet. Mit überraschendem Einsparpotenzial. Die Lehrer könnten so die Stunden besser vorbereiten, hätten wesentlich mehr Zeit den Stoff zu vermitteln und könnten entspannter unterrichten. Die Schüler haben jetzt Spinde für ihre Sachen – und weniger Hausaufgaben, sagt der Schulleiter. „Statt bislang fünf oder sechs Fächer an einem Tag haben sie jetzt nur noch zwei oder drei.“

Zwar monierten die Schüler anfangs, sie hätten jetzt keinen Aufenthaltsraum mehr. Doch dafür seien im Schulhaus genügend Alternativen vorhanden, meint Haider. Inzwischen wären hätte er auch von den Schülern ein positives Feedback bekommen. Nicht jede Einrichtung sei für das System geeignet. Doch am Bona soll es Standard werden.

Lesen Sie dazu auch:

Fridays for Future: 300 Demonstranten ziehen durch Dillingen

Gebet, Meditation, Musik: Das ist die Dillinger Nacht der Kirchen

Die Abinauten des Dillinger Bona heben ab

Warum Bona-Realschüler Buffalowürmer essen

Themen folgen